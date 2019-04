Megameerval gevonden bij de Waal: 'Ik was in shock'

Wandelaar Helder Santos wist niet wat hij zag toen hij een reusachtige dode meerval vond bij de Waalkade in IJzendoorn. 'Ik was in shock, het zal toch geen lijk zijn, dacht ik.' Geen gekke gedachte, want de 'visduivel' die hij vond is opvallend groot.

Door Esther Hendriks

Helder vond de meerval tijdens een wandeling. 'Het was prachtig weer en ik liep met mijn hond. De meerval lag in een plas die verbonden is met de Waal. Het was echt indrukwekkend. Toen ik zag dat het een meerval was, dacht ik: wow die is groot.'

Helder is een natuurliefhebber. 'Alles wat met de natuur en geschiedenis te maken heeft, vind ik leuk. Daar weet ik veel van. Van computers weet ik dan weer niets.' Helder herkende de vis gelijk als een meerval. 'De meerval is een brok spier met grote kop. Echt een eetmachine.'

De grootte van de reuzenvis schat hij in aan de hand van zijn eigen lichaam. 'Ik ben 1.80 en hij was een stuk groter dan ik zelf ben. Hij moet zeker 2 meter zijn geweest en 100 kilo hebben gewogen.' Meervallen kunnen bijna 70 jaar worden en groeien gedurende hun leven flink door. 'Ik denk dat dit een oudje was,' concludeert Helder. De meerval is opvallend groot, maar een recordvondst is het niet. De grootste meerval in Nederland gemeten was 2,35 meter lang.

Kijktip van Helder: River Monsters European catfish

Steeds meer riviermonsters

Het gaat goed met de meerval in de grote rivieren. Regelmatig vangen vissers de megavis die de bijnaam 'visduivel' draagt door zijn platte kop en tanden. De meervallen die in de Waal zwemmen, komen waarschijnlijk vanuit Duitsland hier naartoe gezwommen. Daarnaast houdt de roofvis van warm water en wordt de rivier steeds warmer.

Het verandert de verhouding onder water, maar dat is volgens kennisorganisatie RAVON geen probleem. Onderzoeker Martijn Schiphouwer: 'Bij roofdieren balanceert het zich vanzelf weer uit. Als er te veel roofdieren zijn, dan worden het er vanzelf minder omdat ze op een gegeven moment niets meer te eten hebben.' Volgens de organisatie spoelen er vaker meervallen aan. 'Niet elke week, maar sinds tien, twintig jaar zien we wel jaarlijks zulke grote meervallen.'

Laten liggen

Toen Helder de vis vond, lag die er waarschijnlijk al een paar dagen. 'Hij begon zijn grijze kleur te verliezen op verschillende plekken. Maar hij stonk nog niet.' Staatsbosbeheer hoopt dat de vis blijft liggen. Net zoals bij kleine vissen. Boswachter Twan Teunissen: 'Dit is een feestelijk kadaver voor meeuwen en kwikstaarten.'

Helder ziet van alles in de rivieren

Het leven in de rivieren in Gelderland kan fascinerend zijn. Tijdens de vele wandelingen die Helder maakt, komt hij van alles tegen. 'Ik zie aparte dingen. Zo was ik aan het zwemmen in de IJssel en ik was na een tijdje moe. Toen ging ik langzamer zwemmen en zag ik zoetwaterkwallen van ongeveer 2 à 3 centimeter groot.' En ook die vondst weet de natuurkenner te verklaren. 'Als het heel warm is, kunnen zoetwaterkwallen in de rivieren voorkomen.'