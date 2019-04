Raad Berg en Dal buigt zich over omvangrijk plan museumpark Orientalis

door Rob Haverkamp

De plannen voor museumpark Orientalis in Heilig Landstichting kosten bijna 3 miljoen euro. De gemeenteraad van Berg en Dal moet donderdagavond beslissen of de eerste tonnen beschikbaar worden gesteld. De directie en de Raad van Toezicht van Orientalis willen niet reageren in aanloop naar die raadsvergadering.

De tekst gaat verder onder de video.

Zorgen heel groot

Omwonenden van het museum voelen zich gepasseerd en zijn enorm geschrokken van de plannen. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast. 'Het enige wat geroepen is, is groot, groot, groter', reageert omwonende Robbert Croes. 'En dat heeft een gigantische impact op deze omgeving. De zorgen zijn wel heel groot.'

Een minderheid van de gemeenteraad ziet de plannen niet zitten, al draagt iedereen het museumpark wel een warm hart toe. 'Hoe warm moet dat hart kloppen als je er weer tonnen in gaat gooien', verzucht VVD-fractievoorzitter Mechteld ten Doesschate. 'Hoeveel geld kan er in een bodemloze put, denk je dan. Het is andermans geld, het is belastinggeld'.

Vakantiehuisjes en glamping

Zelfs bij de voorstanders in de raad leven nog veel vragen over de plannen en is er uiteindelijk een grens van hoeveel euro's er nog ingepompt moeten worden. 'Het is wel belangrijk dat we Orientalis goed ondersteunen', onderstreept fractievoorzitter Ria Barber van Polderbreed. 'Maar ja, er is inderdaad een grens. Als dit nu niet lukt, dan denk ik dat het ergens op moet houden. Misschien wordt het dan wel een heel mooi park om maar gewoon doorheen te wandelen.'

Naast grootschalig onderhoud moet er volgens de plannen van Orientalis – mede geïnspireerd door Disney – op termijn van alles toegevoegd worden aan het park, zoals een hotel, een bed and breakfast, wellness, horeca, een festivalberg, 8 villa's op de parkeerplaats, 40 vakantiehuisjes en een glamping. Niet verstandig, niet doen, zeggen de tegenstanders.