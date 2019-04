'Dunya Zorggroep declareerde geld voor patiënten in het buitenland en niet geleverde zorg'

Dunya Zorggroep diende declaraties in voor cliënten die in het buitenland zaten. Ook zijn er kosten gedeclareerd voor niet-geleverde zorg. Daarnaast zijn er ernstige vermoedens van valsheid in geschrifte. Dat laat het Zorgkantoor van Menzis weten op basis van eigen onderzoek.

door Sven Strijbosch

Dunya is een interculturele zorgorganisatie en heeft twee locaties aan De Kist en het Kokkeland in Elst en een centrum voor dagbesteding in Arnhem.

Niet alleen het Zorgkantoor van Menzis heeft zijn twijfels bij Dunya Zorggroep. Ook verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis trokken eerder aan de bel. Het leverde de zorginstelling en directeur Dilan Kocer een EVR-registratie op. Die registratie krijgt een zorginstelling als er een vermoeden bestaat van het plegen van fraude, financieel wanbeleid, of als er iets aan de hand is met de kwaliteit of doelmatigheid van de zorg.

Twijfels bij declaratie van ruim 111.000 euro

De directeur van Dunya Zorggroep, Dilan Kocer, was eind 2016 betrokken bij een declaratie van ruim 111.000 euro. Die declaratie werd ingediend bij verzekeraar VGZ voor drie patiënten. 'Vervolgens is VGZ naar aanleiding van enkele fraudegerelateerde meldingen een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de ingediende declaraties', valt te lezen in een gerechtelijke uitspraak van maart dit jaar.

Het onderzoek leverde volgens VGZ een ernstig vermoeden van fraude op. Bij de declaraties werden zorgplannen van eind 2016 meegestuurd. Dat terwijl de zorg in de anderhalf jaar ervoor zou zijn geleverd. 'Opmerkelijk is in ieder geval dat de zorgplannen kennelijk precies zijn opgemaakt op het moment dat voor een periode van circa anderhalf jaar verleende zorg bij VGZ werd gedeclareerd. Waarom ervoor is gekozen deze zorg niet eerder tussentijds te declareren, is onbegrijpelijk', aldus de rechter in maart. Kocer had daar geen duidelijke verklaring voor.

Ook de medewerker die de drie zorgplannen zou hebben opgesteld, wist van niks. 'Die heeft verklaard dat zij de drie verzekerden nooit heeft gezien, laat staan geïndiceerd, en dat haar naam en BIG-registratienummer zonder haar toestemming zijn gebruikt', valt te lezen in de uitspraak.

Wekt schijn van valsheid in geschrifte

Kocer wilde met de rechtszaak afdwingen dat haar EVR-registratie zou verdwijnen, maar de rechter was resoluut: 'Het wekt de schijn van valsheid in geschrifte en declaratie van zorg op vergoeding waarvan geen aanspraak bestaat.' Het Zorgkantoor van Menzis weigert al sinds april 2018 nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya Zorggroep. De conclusie van de rechter was daarvoor een extra bevestiging. Alleen de vier bestaande pgb's, die voor april 2018 werden aangevraagd, worden doorbetaald.

Directeur Dilan Kocer liet vorige week weten dat de zorggroep haar werkzaamheden staakt vanwege geldgebrek. Door de afwijzingen van nieuwe pgb-aanvragen zou het geld inmiddels op zijn. De bewoners van de zorginstelling zouden daarmee halsoverkop naar een andere plek moeten. Inmiddels zijn familieleden en het personeel een doneeractie gestart om dat te voorkomen.

'EVR-registratie blijft staan'

Op deze voet verdergaan, heeft volgens Menzis geen enkele zin. Zolang de EVR-registratie er is, zullen aanvragen voor nieuwe pgb's niet worden gehonoreerd. Kocer zelf heeft er alle vertrouwen in dat de registratie binnenkort verdwijnt in een nieuw kort geding voor de rechtbank. Een woordvoerder van Menzis laat weten dat die kans 'nihil' is door alle verdenkingen.

Daar komt bij dat ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek heeft lopen naar Dunya Zorggroep. Meer duidelijkheid over die resultaten wordt in de loop van deze week verwacht.

'We hebben vier cliënten van het Menzis Zorgkantoor alternatieve plaatsen aangeboden om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Daarnaast zijn er cliënten die zorg wordt geboden vanuit verschillende wetgeving. Momenteel is er overleg met de diverse betrokken partijen, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om alle cliënten goede zorg te blijven garanderen', aldus Menzis. Volgens Dunya Zorggroep gaat het in totaal om 26 mensen.

