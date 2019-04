LIVE | Gewelddadige woningoverval Bemmel en nieuwjaarsgeweld voor rechter

Een man uit Huissen staat woensdag in Zutphen terecht wegens een gewelddadige woningoverval in 2017 en een mishandeling in de nieuwjaarsnacht 2018 in Bemmel. Ook een vrouw uit Bemmel staat terecht voor haar aandeel in de woningoverval in augustus 2017.

Het tweetal zou op 22 augustus 2017 een woning aan de Flierenhofstraat in Bemmel hebben overvallen, nadat de vrouwelijke verdachte een afspraak had gemaakt met de bewoner om te zorgen dat die thuis was. Een mannelijke bewoner raakte bij de overval gewond. De overvallers bedreigden hem met een vuurwapen en riepen 'waar zijn de autosleutels' en 'waar ligt de kluis'. De man weigerde echter te antwoorden, waarna hij werd geslagen en gestompt.

Verslaggever Petra Kuzee volgt de rechtszaak.

Politie zocht eerst twee mannen

De bewoner moest die nacht naar het ziekenhuis. Er was op dat moment ook een vrouw in het huis, maar zij raakte niet gewond. Zij belde de politie, die in eerste instantie op zoek ging naar twee mannelijke daders.

De nu 25-jarige Mandy P. mocht haar rechtszaak in vrijheid afwachten, maar de 23-jarige Senne J., geboren te Bemmel, zit nog steeds vast. Hij wordt ook nog verdacht van een mishandeling in Nieuwjaarsnacht 2018 in Bemmel.

Gebroken oogkas en gekneusde ribben

Een vader die met zijn gezin op de Van Nispenlaan liep, maakte een opmerking richting een groep jongens die vuurwerk naar hem gooiden. Die opmerking moest hij bekopen met een pak slaag. Voor het oog van zijn gezin kreeg hij een kopstoot en werd hij tegen het hoofd getrapt. Daarbij raakte hij bewusteloos. Het slachtoffer brak zijn oogkas en liep gekneusde ribben op.

De politie vermoedde na die mishandeling al snel dat het om dezelfde dader ging als die van de woningoverval eerder. Het geweld en het signalement van de dader kwamen overeen.

