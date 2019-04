Fijnstof door paasvuren zes tot zeven keer hoger dan normaal

In Gelderland zijn op de ochtend van tweede paasdag sterk verhoogde concentraties fijnstof gemeten door het RIVM. Op veel plekken was de concentratie zo'n zes tot zeven keer hoger dan op een normale dag.

In Nijmegen tikte het meetstation aan de Graafseweg 106 microgram fijnstof per kubieke meter aan op maandagochtend. Het meetstation in Wekerom bij Ede had juist zondagochtend de hoogste uitschieter met 87 microgram fijnstof. Gemiddeld genomen zit er in Nederland zo'n dertien tot zestien microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht. Het RIVM classificeert de luchtkwaliteit met zoveel fijnstof als 'onvoldoende'.

Meldingen

In andere delen van het land was de overlast van de paasvuren vooral zondagochtend goed te merken. Ook in Gelderland kreeg de brandweer tientallen meldingen uit vooral het noorden van de Veluwe op eerste paasdag. De overlast per dag hing vooral af van de windsnelheid, windrichting en de locatie waar de paasvuren werden aangestoken.

Duitse paasvuren

Hoeveel van de overlast afkomstig was uit Duitsland of uit Gelderland zelf is niet na te gaan. Vorige week waarschuwde het RIVM al voor smog door de vele vreugdevuren die dit weekend in het oosten van Nederland en over de grens werden ontstoken. Door een oostelijke wind kwam veel van de fijnstof uit Duitsland bovendien in Nederland terecht.

Luchtwegen

Van de jaarlijkse fijnstofuitstoot komt 1 procent van vreugdevuren, zegt het RIVM. Tijdens dagen als eerste paasdag en oud en nieuw loopt dit op tot bijna de helft van de totale uitstoot. Een verhoogde concentratie fijnstof kan leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen en hart- en vaatziekten kunnen last krijgen.

