Familieleden maken zich zorgen: staan bewoners Dunya Zorggroep vrijdag op straat?

Een juridisch geschil tussen de zorginstelling, met vestigingen in Arnhem en Elst, en zorgkantoor Menzis lijkt ervoor te zorgen dat de zorggroep eind deze week de deuren moet sluiten. De bewoners lijken de dupe te worden. Want als de zorggroep de deuren sluit, waar moeten de bewoners dan naartoe? Familieleden van de ouderen maken zich grote zorgen.

'Mijn hart doet pijn'

De moeder van Zahide Güneri is dementerend en woont in de Dunya Zorggroep. Zij is een van de 26 hulpbehoevende ouders van multiculturele komaf. Het idee dat haar kwetsbare moeder vrijdag misschien op straat staat doet pijn. 'Ik heb daar geen woorden voor, mijn hart doet pijn. Het zijn de oudjaarsdagen van mijn moeder. En dat ze dit moet meemaken, vind ik hartverscheurend.'

Sinds twee jaar is er een juridisch geschil tussen de directie van de zorggroep en het zorgkantoor van Menzis. Er zou zijn gefraudeerd, wat de directeur ten stelligste ontkent. Maar daardoor weigert Menzis nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya. Daardoor is er nu geen geld meer en ziet de directeur geen andere mogelijkheid meer dan sluiting.

'Geen opvang geregeld'

Volgens directeur Dilan Koçer van de Dunya Zorggroep is er met Menzis een afspraak gemaakt dat de bewoners een plek zouden krijgen binnen andere zorginstellingen: 'Maar tot op heden is er niets georganiseerd. Er zijn slechts vier bedden geregeld en de overige bewoners moesten het maar zelf bekijken.'

Ondanks de vermoedens van fraude binnen de Dunya Zorggroep staan familieleden van de bewoners pal achter de organisatie. Dat komt volgens Zahide Güneri omdat de zorg zo goed is. 'Ik kijk niet naar de administratie, maar ik kijk naar wat ze doen voor mijn moeder. Dat is belangrijk. Als ik zie hoe mijn moeder eerst was en nu, en hoe ze vooruit is gegaan, dan is dat wat ik belangrijk vind.'

