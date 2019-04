Vijftig nieuwbouwwoningen op voormalig Moviera-terrein Oosterbeek

door Huibert Veth

Er is veel kritiek op de wijze waarop zij bij het besluitproces zijn betrokken. Volgens de lokale PvdA-leider Tom Erkens is er iets goed mis met de communicatie en 'komen we zo geen stap verder'.

'Altijd kritiek'

'Er hangt nogal wat frustratie bij omwonenden', zegt fractievoorzitter John Bartels (Partij Renkumse Dorpen). Wethouder Jasper Verstand geeft aan dat er intensief en uitgebreid met bewoners is gesproken en dat er in dit soort trajecten altijd wel kritiek te horen is.

Alleen de coalitiepartijen stemden voor het voorstel. Het gemeentebestuur gaat de plannen verder uitwerken en is onder meer in gesprek met wooncorporatie Vivare.

Wat is het Moviera-terrein?

Renkum kocht het terrein in 2017 van stichting Moviera, dat naar Arnhem wil verhuizen. De instelling voor huiselijk geweld heeft er een blijf-van-mijn-lijfhuis staan. Het gebouw is toe aan renovatie en de gemeente wil voorkomen dat het verder in verval raakt of wordt gekraakt.

Vanwege de ligging in een bestaande woonwijk ziet de gemeente hier een kans voor woningbouw. Bouwgrond in Oosterbeek is bovendien schaars en de vraag naar woningen groot.

Huur en koop

Het voorkeursmodel waar nu voor gekozen is omvat 50 woningen waarvan 10 sociale hoorwoningen, 10 woningen in het middensegment en 30 in het hogere segment. Die laatste groep zijn woningen boven de 350.000 euro.

Ook is een voorstel aangenomen om te onderzoeken of er nog vijf huurwoningen in de middenklasse (720 euro - 1000 euro) aan kunnen worden toegevoegd.

De woningen worden gasloos opgeleverd en worden vrijwel geheel energieneutraal. Betrokken partijen maken zich zorgen over het behoud van groen.

Dit wil de gemeente regelen door kopers gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor niet-openbare groenstroken en deze als bos aanmerken. Renkum wil vastleggen dat eigenaren bomen op hun grond moeten toestaan.

