Actie tegen sluiting Club Rodenburg in Beesd

Sympathisanten van Club Rodenburg in Beesd willen dinsdagavond actievoeren bij het gemeentehuis in Geldermalsen. Dat doen ze aan het begin van de raadsvergadering van de gemeente West Betuwe.

De gemeente heeft de club onlangs gesloten in verband met overmatig drank- en drugsgebruik in de club en het handelen in drugs. Volgens de eigenaren en sympathisanten gaat het om maar één incident. 'De eigenaren kunnen hier niets aan doen, maar zijn hier wel de dupe van', stellen de initiatiefnemers voor de actie op Facebook.

Zij vinden het niet kunnen dat een club die al meer dan 30 jaar bestaat daardoor de deuren nu moet sluiten. Daarom roepen ze op om dinsdagavond aan de actie deel te nemen. Op Facebook hebben al 600 mensen aangekondigd dat ze gaan.

Zware mishandeling, bedreiging en aanranding

Volgens de gemeente klopt het beeld niet dat de eigenaren en sympathisanten van de problemen schetsen. In een verklaring zegt West Betuwe: 'Bij velen leeft het beeld dat de burgemeester Club Rodenburg sluit na één incident met één pilletje. Dat is onjuist. In en om de club was sprake van zware mishandeling, bedreiging en aanranding. En van overmatig gebruik van cocaïne, speed en GHB en handel in verdovende middelen. Wij kunnen geen verdere details geven over de inhoud van deze feiten. Wij hebben begrepen dat men in actie wil komen tijdens de raadsvergadering. We begrijpen dat de sluiting veel impact heeft op een ieder die dit anders ziet. We willen nogmaals benadrukken dat het echt om meer gaat dan één pilletje. Ook een rechter heeft hier goed naar gekeken.'

De gemeente West Betuwe laat verder weten dat de kwestie dinsdagavond niet op de raadsagenda staat. Er kan dan ook niet over dit onderwerp worden ingesproken. Wel hebben de eigenaren naar eigen zeggen vooraf een gesprek met enkele raadsleden.

Mede-eigenaar Janice Bronk van Club Rodenburg is dankbaar voor de steun die ze krijgen. Wel hoopt ze op een vreedzaam verloop van het protest.