TERUGLEZEN: Te laf Vitesse met 4-2 onderuit tegen Ajax

Vitesse heeft Ajax geen pijn kunnen doen in de titelrace. In de Johan Cruijff Arena speelden de Arnhemmers daarvoor te laf. Het werd uiteindelijk 4-2.

93e: Vitesse zal de play-offs om Europees voetbal wel halen, maar dit was toch echt een mindere beurt van de ploeg. Pas na de 3-1 begon Vitesse met bravoure te voetballen.

91e: Bero moet er nog af met twee keer geel en dus rood.

89e: Ødegaard moest deze wedstrijd toch vooral veel verdedigen, daarom was er maar af en toe iets te zien van zijn klasse.

87e: Rasmus Thelander komt er nog in voor de zwakste schakel bij Vitesse, van der Werff.

85e: Sinds Matavz is ingevallen heeft Vitesse meer aanvallende intenties, al zit de Sloveense spits zelf niet echt in de wedstrijd.

82e: Vitesse doet weer wat terug via Darfalou.

80e: Weer een strafschop na een overtreding op Ekkelenkamp, onhandig van Maikel van der Werff. Tadic schiet opnieuw raak: 4-1

78e: Buitink gaat eruit, Oussama Darfalou krijgt nog wat speeltijd.

71e: Vitesse krijgt eindelijk wat lef. Bero komt gevaarlijk door, maar Onana pakt zijn schot.

70e: Martin Ødegaard en Frenkie de Jong, twee creatieve spelers die beiden niet echt opvallen vanavond.

67e: Foor moet er dan meteen uit, voor hem komt Tim Matavz.

66e: Navarone Foor doet dan toch iets terug namens Vitesse: 3-1

65e: Ajax heeft al twintig doelpogingen gewaagd tegenover Vitesse slechts drie.

63e: Mohammed Dauda komt volstrekt niet in het stuk voor. Maar hij is bepaald niet de enige bij Vitesse.

61e: De VAR annuleert de treffer van Ziyech, 3-0 dus.

59e: Tien tien tien klinkt het, chaos bij Vitesse en Ziyech maakt nummer vier.

58e: Vitesse is rijp voor de slacht, daar is de 3-0 van De Ligt.

54e: De Ligt wordt gehinderd en het is een strafschop. Tadic scoort: 2-0, dit lijkt beslist.

51e: Dolberg komt knap voor zijn man, maar de bal gaat niet op doel.

49e: Vitesse zowaar een keer in de buurt van het doel van Ajax.

47e: Een volkomen mislukt balletje terug van Maikel van der Werff, maar Dolberg schiet vervolgens wild over.

46e: Het zijn bijzondere tijden voor de Musaba-tweeling. Anthony debuteerde vrijdag in het eerste elftal van NEC en zijn broer Richie zit op de bank bij Vitesse tegen Ajax.

45e: Het is 1-0 bij de rust, het laf spelende Vitesse figureerde alleen in de Arena. Pasveer bleef als enige overeind. Ødegaard zat volstrekt niet in de wedstrijd.

43e: Ziyech schiet een vrije trap op de vuisten van Pasveer.

41e: Daar is de volkomen logische 1-0 door de beste man op het veld, Ziyech.

38e: Het wachten is toch op de 1-0, Vitesse doet helemaal niks.

35e: Ziyech mikt een vrije trap net naast.

32e: Dolberg breekt door en Pasveer raakt de spits, maar geen strafschop. Of krijgen we een Varretje? Er wordt een vergadering op het veld belegd, maar zonder gevolgen.

30e: Thomas Buitink komt gevaarlijk door, maar wordt nog net gestuit.

28e: Het blijft eenrichtingsverkeer. Pasveer pakt een schot van Ziyech.

20e: Prachtige kopbal De Ligt, dito redding Remko Pasveer.

15e: Vitesse wordt nu volledig teruggedrongen.

10e: Donny van de Beek kan zich nog niet onderscheiden voorlopig in het wat tamme begin van deze wedstrijd.

7e: Gelegenheidsrechtsback Matus Bero speelt tegen Dusan Tadic.

5e minuut: Drie centrale verdedigers van Vitesse tegen één spits, Dolberg.

20.45 De wedstrijd is begonnen. Kan Vitesse hier een stunt leveren?

20.40 Bryan Linssen, de topscorer van Vitesse, is afgehaakt met hamstringklachten. Daarom speelt Mohamed Dauda.

20.35 In de vorige topper tegen PSV kreeg Maikel van der Werff rood.

20.33 De spelers van Vitesse gaan van het veld af.

20.31 Roy Beerens is na de winterstop volledig uit beeld geraakt. Hij valt zelfs nooit meer in.

20.27 Martin Ødegaard wordt al gekoppeld aan Ajax en kan wellicht zijn visitekaartje afgeven.

20.23 Hij scoorde al vijf keer, maar de laatste weken staat Thomas Buitink droog.

20.20 Hij was laatst één keer hoofdtrainer, maar nu is Oleg Yarovinsky weer assistent.

20.17 De warming up van Vitesse is in volle gang.

20.14 Donny van de Beek uit Nijkerkerveen is heel belangrijk voor Ajax dit seizoen.

20.09 Thulani Serero op bekend terrein, want hij speelde eerder voor Ajax.

20.05 Doelman Remko Pasveer zou het wel eens druk kunnen krijgen.

20.00 En dit is de binnenkant.

19.57 Zo ziet de Johan Cruijff Arena er van buiten uit.

19.55 Behalve vorig seizoen wist Vitesse hier vaker te stunten. In 2012 met spelers als Theo Janssen en Wilfried Bony werd het 0-2. Een jaar later werd het 0-1 en in 2014 volgde er een eclatante bekerzege in de Arena: 0-4.

19.50 De bus staat geparkeerd: misschien symbolisch voor de defensieve tactiek vanavond.

19.45 Vitesse speelde eerder deze maand gelijk tegen PSV, waardoor die ploeg de koppositie kwijt speelde aan Ajax.

19.42 De laatste keer dat Vitesse in de Arena speelde, werd met 2-1 gewonnen. Milot Rashica vervulde toen een hoofdrol.

19.40 Vitesse speelt met een 5-4-1 systeem:

Pasveer; Bero, Doekhi, van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Ødegaard, Serero, Foor, Linssen; Buitink.