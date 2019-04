Eens in de 100 jaar: Wijchense molen krijgt nieuwe molenstenen

Aan de komst van de nieuwe molenstenen ging een jarenlange zoektocht vooraf. Molenaar Jeroen van de Water is één van de weinige beroepsmolenaars in Nederland. 'Ik gebruik de molen echt nog, zoals dat vroeger op veel meer plekken gebeurde', legt hij uit. 'Maar mijn molenstenen zijn gewoon op, versleten.'

Het vinden van de gigantische stenen schijven ging niet zonder slag of stoot: 'Het is best moeilijk twee stenen te vinden die bij elkaar passen.' Zijn zoektocht van twee jaar via Ebay en Marktplaats eindigde uiteindelijk in Hellendoorn en het Duitse Munster. 'De één lag bij mensen in de achtertuin, de ander lag jarenlang in een loods, tot de eigenaar er vanaf wilde', beschrijft Van de Water.

Flinke operatie

Hij vermoedt dat de stenen oorspronkelijk wel uit dezelfde groeve komen. Toch was het niet een kwestie van ophalen en vervangen. 'Nee, ze zijn eerst naar een steenhandel in België gegaan, waar ze glad gepolijst zijn. Vervolgens kwamen ze weer terug in Wijchen, waar we er met de hand groeven in hebben gekerfd.' Nu dat werk erop zit, kunnen de oude molenstenen eruit en de nieuwen erin. Maar nadat ze met een steekwagen hier de berg op zijn gereden, zal de molenaar de laatste groef in de stenen worden gekerfd. 'En daarna mogen 'ze' naar boven', zegt de molenaar over de loodzware stenen. 'Als ze eenmaal in de takel hangen, dan kunnen ze met de hand naar boven takelen.'

Als het even meezit gaan de nieuwe molenstenen tussen de 80 en 100 jaar mee. 'Dus daar red ik het nog wel mee', zegt Van de Water.