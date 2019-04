Plaatsing ondergrondse containers op koers

De plaatsing van ondergrondse containers ligt op koers. Inmiddels zijn 431 ondergrondse containers geplaatst. Na het Paasreces is de aannemer weer aan de slag met het plaatsen van de laatste ruim 80 containers. Hier en daar wachten containers nog even op hun plaatsing, bijvoorbeeld omdat er eerst water uit de grond gepompt moet worden of omdat er nog vergunningen moeten worden afgegeven.

Het gaat ook goed met de kilo's restafval in Rivierenland. Het restafval daalde in 2018 van 121 kg naar 116 kg per inwoner. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het restafval zelfs tot 107 kg. Met het inzamelen via ondergrondse restafvalcontainers zullen de kilo's verder afnemen is de ervaring in andere gemeenten. In 2020 moet het restafval zelfs tot minimaal 75 gedaald zijn.

Foto: Omroep Gelderland