Koninginnedag 10 jaar later | Heel Nederland keek naar de mensen van jonge brandweerofficier Margreet

Margreet Zoer in gesprek met Sonja Booms. Foto: Omroep Gelderland

De nationale televisie registreert zoals elk jaar het koninklijke bezoek tijdens Koninginnedag. De hulpdiensten staan niet alleen langs de kant, vanuit het politiebureau aan de Vosselmanstraat wordt elke beweging nauwlettend door gemeente, politie, ambulance- en brandweerpersoneel gevolgd.

En dan rijdt de Suzuki Swift met Karst T. achter het stuur tegen het monument De Naald aan. Margreet Zoer begint te vertellen. Eerst over de praktische zaken. 'Wij zijn naar het plein gegaan. Ik was de leidinggevende van alle brandweermensen ter plaatse. In overleg met andere officieren werd er gekeken naar wat de ernst was. Welke voertuigen hebben we nodig? Welke materialen? Hoe gaan we slachtoffers vervoeren? Ik ben op dat moment het aanspreekpunt voor andere hulpdiensten.'

Iedereen schoot te hulp Margreet Zoer, brandweer Apeldoorn

Niet alleen instanties schieten in de modus operandi. 'Wat erg mooi was, was dat omstanders zich ontfermden over de slachtoffers die er minder erg aan toe waren. Dat vond ik mooi om te zien. Iedereen schoot te hulp.'

Ter plaatse was het belangrijkste om zo snel mogelijk de beste hulp te verlenen aan de slachtoffers. De Koninklijke Marechaussee stelde meteen een bus beschikbaar om slachtoffers te vervoeren. 'De geneeskundige hulpverleners hadden enorm veel slachtoffers om te helpen en dan zijn wij er als brandweerlieden om hen hierbij te ondersteunen. Wij hebben koppels gevormd met de verschillende disciplines om medisch hulp te verlenen aan de slachtoffers.'

De brandweer bij De Naald nadat T. tegen het monument is aangereden. Foto: Omroep Gelderland

En dat niet alleen, al wordt de aanleiding pas later duidelijk. 'We moesten de veroorzaker uit de auto knippen.' Hier heeft de brandweer de materialen voor.

Zoer: 'De uren leken net minuten. Je gaat je op een gegeven moment afvragen: hoelang zijn we eigenlijk al aan de gang. Het tijdsbesef heb je dan niet meer. Het is handelen, het is doen.'

Zelfbescherming

Het verhaal wordt persoonlijk, menselijker. 'Ik heb vaker een inzet gehad na dodelijke ongelukken. Als een soort van zelfbescherming wil ik zo min mogelijk weten over de slachtoffers zodat ik bijvoorbeeld niet weet wie het zijn of hoe oud ze zijn', zegt Zoer. 'Ik hoef geen gezicht van slachtoffers en van daders te hebben.'

De gezichten vormden zich na het Koninginnedagdrama vanzelf, zegt de officier van dienst tien jaar na dato. 'Omdat dit een publiek drama was, werden heel veel persoonlijke verhalen op tv getoond. De beelden van slachtoffers, overledenen en ook van de veroorzaker kwamen als vanzelf.'

'Ik werd er in de weken daarna nog zo vaak mee geconfronteerd. Ik was me er niet van bewust dat dit nog zo bij mij speelde. Mijn thuis is voor mij erg belangrijk geweest in de verwerking. Hier heb ik veel steun aan gevonden. Ook binnen de organisatie kreeg ik veel hulp om om te gaan met heftige gebeurtenissen zoals deze.'

Van tevoren was de Apeldoornse zich wel bewust van het publieke karakter. 'Alles was live op televisie. Wat wij deden kon iedereen zien.' Ze had haar teamleden op het hart gedrukt dat ook zij daarvan doordrongen moesten zijn. 'Alles wat je doet wordt nu door heel Nederland bekeken. '

Het is eigenlijk het terugkijken van de film Margreet Zoer

Na het drama zocht het brandweerteam elkaar op, vertelt Zoer. 'Je moet even een ontlading hebben zonder de camera's om je heen. Even samen napraten.'

De auto van Karst T. Foto: Omroep Gelderland

Veel is er gepraat, op verschillende posten. Zoer: 'Om te bespreken wat we hebben gezien, gevoeld en gedaan. Zo krijg je het plaatje compleet met elkaar. Het is eigenlijk het terugkijken van de film en bespreken welke rollen er waren. Alles is heel veel geëvalueerd.'

En door...

Zoer vertelt dat deze dienst en alles wat daarbij komt kijken veel met haar hebben gedaan als persoon. Direct na het drama werd zij opgepiept voor een ander incident. Dit heeft haar in de verwerking niet veel goed gedaan, beaamt ze. 'Je moet samen de puzzel compleet maken en daar heb ik niet heel veel tijd voor gekregen.'

Achteraf heerst bij Margreet Zoer het gevoel dat ze beter haar grenzen had moeten aangeven; afronden is belangrijk en dat heeft ze hier wel van geleerd.

En tot slot zegt Zoer iets waar je niet altijd bij stilstaat. 'Koninginnedag in Apeldoorn was ook heel heftig voor collega's die niet ter plaatse waren. Zij zagen ons live op tv doen wat we moesten doen. Vanuit hun plek konden zij niets doen. Zij voelden zich machteloos. Iedereen vanuit de brandweer heeft last gehad van Koninginnedag.'

