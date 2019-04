Wecycle pakt e-waste na vrijmarkt aan

Wecycle wil met haar partnergemeenten voorkomen dat onverkochte elektrische apparaten na de vrijmarkt in de vuilnisbak belanden. Daarom krijgt iedereen die na de vrijmarkt een afgedankt elektrisch apparaat of energiezuinige lamp inlevert op de gemeentelijke milieustraat een gratis Wecycle Recycle Memo-spel (op=op). Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Op de vrijmarkt worden veel elektrische apparaten en lampenarmaturen aangeboden. Indien deze toch niet voor hergebruik in aanmerking komen, is inleveren voor recycling de juiste circulaire keuze. Samen met haar partnergemeenten stimuleert Wecycle daarom het inleveren van onverkochte apparaten na de vrijmarkt. Bij inlevering van een elektrisch apparaat of lamp(armatuur) op de gemeentelijke milieustraat, ontvangt de inwoner een leuk en leerzaam memo-spel waarin alle inleverpunten voor e-waste aan bod komen (op=op). Wecycle werkt samen met 75 procent van de gemeenten: kijk hier voor het overzicht.

Optimale recycling

Wecycle laat de ingeleverde apparaten en lampen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen door recycling schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Over Wecycle

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren. Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed. In 2017 hebben we 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.