Fietsen in het grensgebied bij Dinxperlo

In het kader van 250 jaar grens heeft Bennie Bruggink een fietstocht uitgezet die zo dicht mogelijk langs de grens en via de verschillende groene grensovergangen gaat. Zo fietst je de ene keer in Nederland en even later in Duitsland. Je kan kiezen uit drie afstanden: 42 km, 49 km en 62 km.

We maken een tussenstop bij klooster Mariengarden in het Duitse Bürlo. In het klooster hebben de Duitsers en de Nederlanders de grens zoals we die nu kennen, vastgelegd. En Esther ontmoet Heleen Bruggink van kaasboerderij Harmienhoeve in ‘t Woold bij Winterswijk die ook langs de route te vinden is.