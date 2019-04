E-bikes en scootmobiel gestolen uit kelderbox

Ook verdwijnen onderdelen en eerder is er een scootmobiel gestolen. Mogelijk is deze scootmobiel aangeboden en met beschadigingen, doordat op de scootmobiel een stuurslot zat.

De politie is op zoek naar deze twee mannen.

De eerste verdachte is een wat oudere man met grijs haar. Hij droeg die dag een grijs petje met roze-zwarte strepen en een bloem als opdruk. Hij had een donkergroene jas aan met daaronder een wit shirt of een bloesje. Verder droeg hij een joggingbroek, zwarte schoenen en zwarte handschoenen.

Verdachte 2 is ook al wat ouder en heeft grijs haar. Hij droeg een grijs-blauw petje, een donkerblauwe jas met daarop de opdruk van een dartbord. De man had een groene rugtas bij zich. Hij had een donkere broek aan en liep op zwarte schoenen.

Bekijk de beelden.

Herken je deze mannen of weet je meer over deze diefstallen in de kelderbox in de De Kempenaerstraat in Nijmegen, waarschuw dan de politie op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem zit klaar op 0800-7000. Vergeet niet het zaaknummer te noemen: 2018368023. Je kunt ook de politie online informeren.