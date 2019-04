Vier mannen uit Apeldoorn omgekomen bij ongeval A1, burgemeester geschokt

De mannen kwamen om het leven bij een auto-ongeluk op de A1 bij Deventer. De auto botste tegen een portaal met matrixborden en vloog daarna in brand.

Burgemeester geschokt

Apeldoorn is in rouw. De voetbalclubs van de jonge mannen zijn geschokt door het tragische ongeval en leven intens mee met de families.

De waarnemend burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden-Boers, reageert dinsdagochtend: 'Ik ben geschrokken van dit tragische ongeval. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en direct betrokkenen. Ik wens hun de kracht toe om dit verlies te verwerken.'

Ook bij de werkgever van een van de mannen is de verslagenheid groot: 'We leven enorm mee te leven met de familie. Er is intens verdriet vanwege het plotselinge verlies.'

Condoleances overbrengen

Turkse Kracht-voorzitter Koksal Kurt noemt het 'een zwarte dag in de geschiedenis van Apeldoorn'. De voetbalclub maakte bekend dat de 22-jarige oud-speler Ömer Dogan een van de slachtoffers is. 'Dit nieuws is bij ons als een bom ingeslagen', vertelt de voorzitter. 'We zijn vanochtend met het bestuur bij de vader en moeder geweest om onze condoleances over te brengen.'

