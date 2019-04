Gelderse geschiedenis komt tot leven in spannend stripboek over Gelderland

Gelderland heeft een fascinerende geschiedenis, maar deze is bij slechts weinig inwoners bekend. Een stripverhaal over het Gelderse verleden moet daar verandering in brengen.

Eeuwenlang was Gelderland een zelfstandig en succesvol vorstendom in het hart van Europa. Het was het land van de machtige hertogen van Gelre, maar ook van rijke burgers en dappere ridders. Gezamenlijk bestuurden zij eeuwenlang het Hertogdom Gelre.

Het stripverhaal over de Gelderse geschiedenis is een initiatief van het programma Ridders van Gelre dat Omroep Gelderland vanaf 2015 uitzendt. Historicus René Arendsen is één van de programmamakers en hij schreef ook het scenario voor het stripverhaal. “Gelderland is zonder de twijfel de mooiste provincie van Nederland. Niet alleen vanwege de schitterende natuur, de mooie steden en de fascinerende kastelen, maar vooral door de bloedstollend spannende geschiedenis. Eigenlijk is Gelderland een verdwenen vorstendom net als Schotland en Catalonië. Het hertogdom Gelre ging in de golven van de geschiedenis ten onder, maar overal zie je de sporen van ons verloren hertogdom nog terug.”

Dat is ook de titel van het stripboek: Ridders van Gelre Ons Verloren Hertogdom. Twee gewone jongens krijgen in de Arnhemse Eusebiuskerk een bijzondere opdracht. Zij moeten de geschiedenis van Gelderland gaan ontdekken. Hertog Karel van Gelre rijst op uit zijn praalgraf en slaat de jongens tot Ridders van Gelre. Samen met een Duits meisje gaan de Ridders op reis langs allerlei prominente locaties uit de Gelderse geschiedenis. Belangrijke plekken zijn Zutphen, Harderwijk, klooster Graefenthal bij Goch en het Gebroeders van Lymborch Festival in Nijmegen. Onderweg horen de Ridders verhalen over Vikingen, de Hanze, de Tachtigjarige Oorlog en de Franse revolutie.

Het stripverhaal over de Gelderse geschiedenis verschijnt in het Duits en het Nederlands. De Nederlandse provincie Gelderland ontstond namelijk net over de huidige grens in Duitsland. Daar ligt nog altijd een stad die de naam Geldern draagt. De regio rond Geldern staat ook bekend als Gelderland. Alle basisscholen in zowel het Nederlandse als het Duitse Gelderland krijgen een gratis exemplaar van het stripboek. De tekeningen zijn van de hand van striptekenaar Danker Jan Oreel. De Zutphense stichting Cultuur- en Erfgoedlab is speciaal in het leven geroepen om de strip mogelijk te maken. Bibi Bodegom is de directeur van de stichting: “We hopen met deze strip het prachtige verhaal van de Gelderse geschiedenis beter bekend te maken voor een groot publiek. Zowel voor kinderen als volwassenen. Naast het stripverhaal hebben we ook een spel over de Gelderse geschiedenis ontwikkeld dat we met Duitse en Nederlandse kinderen hebben gespeeld op vier locaties.” Aan het project werkten verschillende partners mee, zoals de stichtingen Geldersch Landschap en Kasteelen en Erfgoed Gelderland.

Het eerste exemplaar van het stripboek Ridders van Gelre Ons Verloren Hertogdom wordt op vrijdagmiddag 3 mei overhandigd aan de Commissaris van de Koning John Berends in het Gelderse Huis der Provincie. Op zaterdagochtend 4 mei is de publiekspresentatie op kasteel Hernen. Daarna is het stripboek over de geschiedenis van Gelderland te koop in de boekwinkel.