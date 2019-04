Aantal megastallen in Gelderland bijna verdubbeld

Het aantal megastallen in Gelderland is in zeven jaar bijna verdubbeld. In 2017 waren er 88 megastallen, tegenover 48 in 2010.

De groei in Gelderland komt vooral doordat het aantal megastallen met melkgeiten en -koeien meer dan verdubbelde. Dat meldt Wakker Dier op basis van onderzoekscijfers van Wageningen University & Research.

Drie provincies met meer megastallen

Elf procent van alle Nederlandse megastallen staat in onze provincie. De meesten (211) zijn te vinden in Noord-Brabant, gevolgd door Friesland (115) en Limburg (97). In heel het land liep het aantal megastallen in zeven jaar op van 456 naar 801.

Jaarlijks worden zo'n 75 miljoen dieren in een megastal gehouden. Een megastal is meestal een verzameling van meerdere stallen die dicht bij elkaar staan. Er wordt gesproken over een megastal als op één locatie meer dieren leven dan 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 geiten.

Wakker Dier pleit voor een verbod op megastallen. Niet alleen worden bij een uitbraak van een dierziekte of stalbrand veel dieren tegelijk getroffen, ook zorgen ze volgens bestuurder Anne Hilhorst voor 'een neerwaartse spiraal'. 'Door de focus op steeds lagere kosten, komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang. Bij megastallen is nauwelijks ruimte voor bijvoorbeeld stro of natuurlijk gedrag', stelt zij.