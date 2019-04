Bossaerts voorziet mooi slot voor NEC na zwaar seizoen

Verdediger Mathias Bossaerts weet dat NEC het in eigen hand heeft. 'We staan nu negende. We zijn goed op weg richting de play-offs. Vrijdag weer een mooie wedstrijd tegen Twente, die net kampioen zijn gespeeld. Dus die gaan vrijdag met een iets anders idee de wedstrijd in. Het is voor ons geen gemakkelijk jaar geweest, maar nu met twaalf op twaalf moeten we die reeks doortrekken. Als we ook de laatste twee wedstrijden winnen, kunnen we met een goed gevoel de play-offs in.'

Jonathan Okita maakte net als vrijdag in Volendam het winnende doelpunt. 'Ja, als ik de kans heb om te scoren, doe ik dat. Ik ben blij als ik zo belangrijk kan zijn voor de ploeg. Deze was zeker niet buitenspel, zoals vrijdag. Nu nog Twente en dan naar mijn oude club MVV. Misschien moeten we ze allebei nog winnen om de play-offs te halen.'

De vleugelspits had het wel zwaar gehad. 'Het was enorm warm vandaag. De eerste keer dat we onder dit soort omstandigheden moesten spelen. Het was 25 graden. Maar het belangrijkste is dat we met 2-1 hebben gewonnen. We moeten nu stap voor stap kijken en ons plaatsen voor de play-offs.'

Bossaerts vond dat NEC zich goed herpakte tegen RKC. 'De tweede helft hebben we weinig weggegeven, toen stonden we goed compact. In de eerste helft kwamen we door slordig balverlies in de problemen. Maar dit is vooral belangrijk voor de rangschikking.'