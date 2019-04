Zoek de paashaas: hier lagen de mandjes en dit zijn de winnaars

Paasmandje 1: Het Drutens Bosje

Theo van den Bosch was onderweg naar zijn moestuin een stukje verderop toen hij allemaal mensen druk zag zoeken in het Drutens bosje. Hij besloot mee te zoeken en won! Twee jonge meiden die ook aan het zoeken grepen net naast de prijs. Dat vond Theo zo sneu, dat hij de tickets voor de luchtballon zelf hield, maar de paashaas aan de dames gaf.

Gelukkige winnaar Theo toen hij het mandje net vond. Tekst gaat verder na de foto.

Paasmandje 2: Kasteel de Essenburgh, Hierden

Het tweede mandje werd gevonden door de 13-jarige Daniël uit Epe. Hij wist snel waar hij zijn moest en ondanks dat er veel andere zoekers waren, vond hij het mandje als eerste.

Daniël bij de hertjes van Kasteel de Essenburgh. Tekst gaat verder na de foto.

Paasmandje 3: Villa Ruimzicht, Doetinchem

Het mandje in Doetinchem werd zo snel gevonden, dat we het zelf haast niet geloofden. Al na één hint wisten Jorik en Martijn waar het mandje was. Toen ze de hint hoorden sprongen ze direct op de fiets, en binnen enkele minuten vonden ze het mandje in de bomentuin van de Villa. Misschien ook niet zo gek: Jorik is wethouder in Doetinchem, en als wethouder moet je de stad natuurlijk goed kennen.

De mannen blij op de foto met verslaggeefster Vera. Tekst gaat verder onder de foto.

Paasmandje 4: Ugchelense kei, Ugchelen

De vierde paashaas lag in Ugchelen bij de Ugchelense kei! Het mandje werd na een uur zoeken gevonden door Kelly, Gerard en hun dochtertje Floor. Het gezin uit Bemmel zocht al de hele dag mee en uiteindelijk is het ze dus gelukt het mandje te vinden in dit Veluws dorp.

Het blije gezinnetje met het mandje. Tekst gaat verder onder de foto.

Paasmandje 5: Oude Bornhof, Zutphen

Hadewych en Samuel vonden de paashaas in mandje nummer vijf. Al vanaf mandje drie zochten ze mee, en in het oude Bornhof in Zutphen hadden ze beet. Saillant detail: Hadewych heeft hartstikke hoogtevrees.Toch gaat ze wel mee met de ballonvaart, laat ze verslaggeefster Vera Eisink weten.

Samuel en Hadewych met paashaas 5. Tekst gaat verder onder de foto.

Paasmandje 6: Hoogte 80, Arnhem

De laatste paashaas werd vergeven via een livestream op Facebook. Zodra ze die zagen wisten ze: de paashaas ligt op Hoogte 80 in Arnhem! Binnen drie minuten waren Alicia en Celesta op de juiste plek, maar het duurde nog twintig minuten voordat ze het mandje in handen hadden. Maar zoekt en gij zult vinden: de dames winnen een ballonvaart voor twee personen!

De dames poseren trots met hun vondst.

