Verslagenheid bij Turkse voetbalclub na dodelijk ongeval A1

Verslagenheid bij voetbalvereniging Turkse Kracht in Apeldoorn maandag. Een oud-lid van de vereniging kwam maandagochtend om door het auto-ongeluk op de A1 bij Deventer. 'Het is een zwarte dag in de geschiedenis van Apeldoorn', zegt Turkse Kracht-voorzitter Koksal Kurt.

'Dit nieuws is bij ons als een bom ingeslagen', vertelt de voorzitter. 'We zijn vanochtend met het bestuur bij de vader en moeder geweest om onze condoleances over te brengen'. De 22-jarige Ömer Dogan was namelijk een oud-speler van Turkse Kracht, die volgens de voorzitter nu bij Columbia speelde.

'Maar hij heeft nog altijd veel vrienden bij ons in het team zitten. Daarom hebben wij ook besloten om vanmiddag niet te spelen. Veel jongens zijn natuurlijk kapot van dit nieuws. Daarnaast wilden we ook niet spelen uit respect naar de ouders toe natuurlijk.'

'Zwarte dag'

Dogan kwam om bij het ongeluk toen een auto maandagochtend tegen een portaal met matrixborden botste en vervolgens in brand vloog. Kurt noemt het ongeluk een 'zwarte dag in de geschiedenis van Apeldoorn'. 'We kennen deze jongen natuurlijk heel goed, maar we kennen ook de andere omgekomen jongens. Daar hebben we net zoveel moeite mee.'

Turkse Kracht zegt binnenkort nog een minuut stilte te houden bij de wedstrijden. Ook zullen zij aanwezig zijn bij een middaggebed later deze week in de moskee.

Vlag halfstok bij Columbia

Voetbalclub Columbia in Apeldoorn meldt op de website dat de wedstrijden 'door trieste omstandigheden' zijn afgelast. De vlag hangt er halfstok. De club wil verder nog geen toelichting geven.