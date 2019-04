Zoek de paashaas: het laatste mandje is voor Celesta en Alicia!

Kijk de zoektocht van de dames hieronder terug. Ook zie je de hints die zijn gegeven.

Alles over 'Zoek de paashaas' en de actievoorwaarden vind je op omroepgelderland.nl/paasactie.

De andere paashazen

De eerste paashaas lag in het Drutens Bosje en werd gevonden door Theo toen hij onderweg was naar zijn moestuin. De 13-jarige Daniël uit Epe vond bij Kasteel de Essenburgh in Hierden het tweede haasje. In Doetinchem werd haas nummer 3 al gevonden na één hint door Jorick en Martijn. Haas nummer vier was voor Gerard, Kelly en hun dochtertje Floor. Zij vonden 'm bij de Ugchelense kei in Ugchelen. Het vijfde mandje was voor Samuel en Hadewych. Dat haasje lag in het Oude Bornhof in Zutphen.