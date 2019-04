Navarone Foor verbijt de teleurstelling: 'positief blijven'

De 27-jarige middenvelder pendelde de afgelopen weken heen en weer tussen basis en bank. De laatste drie duels begon de in Opheusden geboren Foor bij de reserves. 'Het is niet leuk natuurlijk, maar je moet positief blijven', reageert de middenvelder na de korte (herstel)training op een zonovergoten Papendal.

Bewijzen

'Positief blijven is het minste wat je kan doen. Soms heb je van die fases. Je moet er wel eens rekening mee houden in voetbal. Maar morgen speel ik weer en wil ik mezelf weer bewijzen', stelt Foor zich professioneel op.

Trainer Leonid Slutsky kiest voor een defensief systeem in Amsterdam. Foor heeft een centrale, controlerende rol op het middenveld. 'Je moet wel waken voor de kwaliteiten van Ajax. Ze zijn sterk aan de bal en maken veel goals', verdedigt Foor de tactiek van de Rus.

Zekerheid

Dat doet ook Danilho Doekhi, die nog twee jaar voor Ajax speelde bij de beloften. 'Hij kiest voor wat meer zekerheid, ook omdat we problemen hebben op rechtsback nu Karavaev geblesseerd is', zegt de centrumverdediger. 'En Büttner is geschorst. Dus heeft de trainer dit bedacht. Het is nieuw, we gaan kijken hoe het uitpakt.'

Danilho Doekhi (foto onder)

Aftasten en afwisselen

'Je moet er natuurlijk wel een bepaalde tactiek hebben', vult Foor aan. 'Ik denk dat er twee voetballende teams tegenover elkaar staan. Ajax moet wel, wij willen daarvan profiteren. Ook wij willen voetballen, maar je moet eerst ook rekening houden met Ajax en even aftasten hoe we ons voelen. Het is afwisselen.'

Doekhi is blij dat hij in Amsterdam geen rechtsback meer staat. Zo kwam hij zaterdag wel in het elftal toen Karavaev met een hamstringblessure moest afhaken. 'Dat is niet echt mijn positie', glimlacht de lange verdediger.

'Het is dan even wennen. Ja, de trainer weet het wel. We hebben het ook besproken. Ik ben blij dat ik morgen speel tegen mijn oude club en gelukkig weer als centrale verdediger', zegt Doekhi.

Onderlinge afstanden

Van de vijf verdedigers is Doekhi de meest centrale man. 'Het gaat erom dat je de afspraken goed nakomt. De juiste coaching is nog iets belangrijker omdat je nu met drie man centraal staat. De onderlinge afstanden moeten kloppen en het is belangrijk op de juiste momenten door te stappen.'

Foor ziet zeker mogelijkheden in balbezit voor Vitesse. 'We hebben Linssen die loert op zijn kansen en er snel ééntje kan maken. Martin Odegaard houdt ballen vast en we beschikken over een balvaste Buitink.'