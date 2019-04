Danilho Doekhi: 'Rechtsback is niet echt iets voor mij'

Danilho Doekhi is één van de drie centrumverdedigers tegen Ajax. De voormalige Ajacied is blij met die rol. 'Rechtsback is niet echt iets voor mij.'

Trainer Leonid Slutsky kiest voor een defensief systeem in Amsterdam. 'Hij kiest voor wat meer zekerheid, ook omdat we problemen hebben op rechtsback nu Karavaev geblesseerd is. En Büttner is geschorst. Dus heeft de trainer dit bedacht. Het is nieuw, we gaan kijken hoe het uitpakt.'

Doekhi is blij dat hij geen rechtsback meer staat. Zo kwam hij zaterdag wel in het elftal toen Karavaev met een hamstringblessure moest afhaken. 'Dat is niet echt mijn positie', glimlacht de lange verdediger.

'Het is dan even wennen. Ja, de trainer weet het wel. We hebben het ook besproken. Ik ben blij dat ik speel tegen mijn oude club en gelukkig als centrale verdediger.'

Onderlinge afstanden

Van de vijf verdedigers is Doekhi de meest centrale man. 'Het gaat erom dat je de afspraken goed nakomt. De juiste coaching is nog iets belangrijker omdat je nu met drie man centraal staat. De onderlinge afstanden moeten kloppen en het is belangrijk op de juiste momenten door te stappen.'