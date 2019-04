De Graafschap kijkt meer naar NAC dan naar Emmen

Dan blijven de Doetinchemmers in de race om de play-offs te ontlopen. De achterstand op Emmen is zes punten met drie wedstrijden te gaan. Bij een nederlaag kan De Graafschap er zeker niet meer rechtstreeks in blijven en is zelfs directe degradatie nog een gevaar, want hekkensluiter NAC staat maar vier punten achter. 'Ik denk dat wij naar één positie moeten kijken en dat is niet laatste worden' bevestigt trainer Henk de Jong. 'Dan doen we het al goed. Eerst maar die drie punten morgen en dan hopen dat NAC verliest. Dan hebben we kans in de nacompetitie. Bij alles wat verder komt, moeten we de polonaise lopen.'

Middenvelder Javier Vet baalde flink dat De Graafschap het zaterdag tegen VVV liet liggen. 'We hadden echt nog wel kansen om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar dan krijgen we veel te makkelijk goals tegen. Het wordt moeilijk, maar kijken hoeveel punten er te halen vallen. Als we winnen van Emmen, kunnen we de druk bij hun leggen. En we hebben de punten ook nodig om NAC achter ons te houden en geen hoop te geven.'

'Iedereen gaat alles geven, want daarna hoeven we lang niet te spelen. Dat is vreemd, ik heb het nog nooit zo meegemaakt. We hebben wat meer rust nu na deze wedstrijd. We moeten zorgen dat Emmen niet in hun spel kan komen. We gaan er een vechtwedstrijd van maken.'

De Graafschap mist op de uitverkochte Vijverberg in ieder geval Ted van de Pavert, die geveld is door de ziekte van Pfeiffer. Hij wordt waarschijnlijk weer vervangen door Sven Nieuwpoort. De opstelling staat nog niet helemaal vast. Spits Charlison Benschop was maandag niet helemaal fit. Linksback Jordy Tutuarima trainde apart, maar hij denkt wel te kunnen spelen. 'Zo zijn er nog een paar jongens', zegt De Jong. 'We hebben hersteltraining gedaan en er nu wat scherpte op gezet. Maar die jongens hebben overal last van op dat kunstgras. Met name Charlie Benschop speelt dat parten. Maar we stellen morgen wel fitte mensen op, anders doe je jezelf tekort. Ik ga morgenvroeg kijken.'

Vermoedelijke opstelling: Bertrams; Owusu, Straalman, S. Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, Vet, El Jebli; Narsingh, Benschop, Burgzorg.