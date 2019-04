Eén, twee of drie Gelderse clubs in de play-offs

De Graafschap wil liever geen play-offs spelen, maar dat is bijna onontkoombaar. De Doetinchemmers moeten in drie wedstrijden een achterstand van zes punten overbruggen op Emmen. Dat is dinsdagavond wel de tegenstander op De Vijverberg. Bij een nederlaag is het vonnis definitief. Bij een gelijkspel moet er daarna worden gewonnen van Vitesse en Ajax en dan moet Emmen puntloos blijven. Bij een zege van De Graafschap is er daarna in ieder geval nog een overwinning nodig.

Vitesse is vrijwel zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Eén zege volstaat daarvoor en als Groningen punten verspeelt, is het ook definitief binnen. Vitesse is de laatste jaren heel goed in deze play-offs. De laatste twee deelnames in 2015 en 2018 leverden ook daadwerkelijk Europees voetbal op. Vitesse voor de Europa League-wedstrijd tegen Basel

NEC ten slotte staat op dit moment elfde in de eerste divisie en die positie zou aan het einde van het seizoen goed zijn voor een plaats in de play-offs om promotie. Met nog drie wedstrijden te gaan, hebben de Nijmegenaren alles dus weer in eigen hand. Met een zege thuis op RKC komt deelname aan de play-offs nog dichterbij.