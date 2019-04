Paasvuren in de Achterhoek veilig en sfeervol verlopen

In onder meer Zieuwent, Meddo, Halle, Baak en Wehl werd het paasvuur ontstoken en kwamen er honderden mensen op af. Voor zover bekend bleef het rustig voor de hulpdiensten en zijn er geen illegale paasvuren ontstoken.

'Het is ieder jaar weer geweldig', zegt een bezoekster van het paasvuur in Halle. 'Het hoort er gewoon bij. Er zijn genoeg voorzorgsmaatregelen genomen. Zoals de cirkel om het vuur, daar is over nagedacht. Er staat water gereed mocht het uit de hand lopen.'

Rustige avond in Bronckhorst

Buitengewoon opsporingsambtenaren Rick Harmsen en Thijs te Boekhorst van de gemeente Bronckhorst werken al geruime tijd samen. Zij bezochten de paasvuren die aangestoken mochten worden in Halle en Baak, maar keken ook uit naar illegale paasvuren. Die werden gelukkig niet aangetroffen en dus bleef het een rustige avond voor de boa's.

'De paasvuren die vanavond branden voldoen prima aan de veiligheidsvoorwaarden', zegt Rick Harmsen. 'Wij zetten in op het sociaal handhaven. We hebben de organisaties van tevoren gebeld en advies gegeven. We wijzen niet meteen met een vinger, maar kijken naar waar we elkaar kunnen versterken.'

Veel paasvuren niet ontstoken

Door de droogte gaf een aantal gemeenten in de Achterhoek afgelopen week een stookverbod af. Zo werd er in Berkelland, Oude IJsselstreek, Lochem en Montferland geen enkel paasvuur ontstoken. Een aantal organisatoren van paasvuren hoopt komende week alsnog het vuur te kunnen ontsteken als de grond wat vochtiger is. De meeste paasvuren die niet door konden gaan zijn de afgelopen dagen al versnipperd.