Ron de Groot: 'we staan er goed op bij NEC'

De interim-coach werkte zondag ontspannen toe naar de cruciale wedstrijd tegen de Brabanders. Na drie overwinningen op rij, staat de druk er uiteraard nog vol op bij NEC. Maar de resultaten zorgen ook voor relatieve rust in het Nijmeegse kamp.

Kantelen

Toch waarschuwt De Groot. 'Alles is voor ons moeilijk. Wij moeten gewoon 90 minuten plus extra tijd bij de les zijn. Scherp zijn, geconcentreerd en gretig. Maar ik moet zeggen dat we er goed op staan. Het ziet er voor morgen positief uit. Alleen mag je niet verslappen. Eén momentje en je kunt de grip kwijt zijn en dan kan het kantelen.'

Bruijn speelklaar

NEC kan beschikken over Jordy Bruijn die voetballend veel toevoegt aan het spel. Tegen Volendam viel de middenvelder uit, nadat hij ziek was geweest. 'Hij zat tegen de verzuring aan, moest veel hoesten en dus hebben we moeten wisselen. Maar ook dat ziet er goed uit.'

Jordy Druijf weet dat het tegen RKC alleen om winnen gaat. 'Hoe maakt niet zo veel uit. Het gaat voor de club om de punten. We zullen dus alles moeten geven. Ons zelfvertrouwen neemt iedere week iets toe.'

Druk op goals

De spits van NEC baalde van zijn gemiste kans tegen Volendam. Bij een 2-0 stand had Druijf het duel al vroeg in het slot gooien. 'Dat reken ik mezelf ook aan. Elke kans moet erin bij mij, die druk leg ik er wel op. Ik moet gewoon veel goals maken.'

Volgens Druijf is er niet zo veel veranderd bij NEC na het ontslag van Jack de Gier. 'We spelen wat compacter, maar grote wijzigingen zijn er niet. We horen nu wat minder goals tegen te krijgen en dat gebeurt volgens mij ook wel.'