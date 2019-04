Van Vleuten: 'Ik was helemaal kapot, dit kwam uit mijn kleine teen'

Tekst gaat verder na de video:

Toen ze eenmaal over de streep kwam moest ze meteen op de grond zitten. 'Ik was echt ontzettend kapot. Ik heb echt alles gegeven. De laatste keer dat ik zo diep ben gegaan is tijdens La Course geweest. Dit kwam echt uit mijn kleine teen.'

Helaas voor Van Vleuten zag ze wel dat ze de Poolse Niewiadoma haar net voor bleef. 'Maar ik heb echt in de winst geloofd tot aan de finishlijn', vertelt de Wageningse.

'Ik kan ermee leven'

Waar een tweede plaats voor veel sporters natuurlijk een zure plaats is, kan Van Vleuten niet zeggen dat ze zichzelf iets moet verwijten. 'We hebben echt gekoerst vanaf 30 kilometer tot aan de finish. Ik kan er dus helemaal mee leven, we hebben het ook nergens laten liggen. Dit was volgens mij ook reclame voor het wielrennen en reclame voor de Amstel Gold Race. Het hoeft echt niet saai te zijn.'

'Ik ben goed in vorm'

In deze week koerst Van Vleuten drie keer. Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl volgen nog. Vooral van de Waalse Pijl heeft ze wel eens nachtmerries gehad. 'Ja, ik haat die Muur van Huy. Dat is zo'n explosieve klim en daar ben ik wat minder in. Maar misschien moet ik er maar van gaan houden, want ik ben wel goed in vorm.'