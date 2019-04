Riesebeek heeft speciale band met Amstel Gold Race

Vorig jaar was de wielrenner uit Tiel vanaf kilometer één in de aanval en dat duurde tot de laatste tien kilometer. 'Ja, vorig jaar was een hele mooie dag', zei Riesebeek bij de start. 'Hopen dat het dit jaar net zo mooi gaat zijn. Roompot is een Nederlandse hoofdsponsor en dit is de grootste eendaagse wedstrijd hier, dus we moeten weer mee zijn. Onze kansen liggen hier ook. Ik ga er alles aan doen om mee te zijn.'

Riesebeek is tevreden over zijn vorm. 'Het gaat goed dit seizoen, ik was al derde in een etappe in het Circuit de Sarthe en derde in het klassement. Ik wil de vorm doortrekken de komende periode. Ik zou vanavond naar de Ronde van Kroatië gaan, maar die is helaas afgelast. Nu begin ik normaal gesproken 1 mei weer in Frankfurt.'