NEC gaat voor vier op een rij: 'spannend tot het eind'

RKC staat zevende en jaagt net als NEC nog op de play-offs om promotie. De Waalwijkers hebben zelfs twee punten meer dan NEC dat vrijdag ontsnapte in Volendam met een 3-2 zege. NEC steeg naar de elfde plaats, maar is nog allerminst zeker van de play-offs.

'Ik denk dat het tot de laatste speeldag spannend blijft', sprak De Groot zondag na de korte training. 'We zijn best een eind op weg. Maar we moeten nog tegen FC Twente, dat dan waarschijnlijk kampioen is. En tot slot naar MVV. Dat is nog een concurrent van ons.'

Wind de zeilen

De recente resultaten wijzen echter op een goede afloop. NEC heeft de wind weer wat in de zeilen nu er drie keer op rij werd gewonnen. Sinds de clubleiding besloot Jack de Gier te ontslaan, slaagden Adrie Bogers, Rogier Meijer en Ron de Groot erin om negen punten te pakken.

Dat is knap gezien de alarmerende situatie na de pijnlijke afgang bij Jong AZ (4-1). Bij zijn aanstelling kwam De Groot al met opvallend stoere taal. 'Wij gaan die play-offs halen.' Voorlopig is het trio goed op weg om de hoop op de eredivisie toch nog levend te houden.

Opbreken

Tegen RKC Waalwijk, in de eigen Goffert, moet echter opnieuw gewonnen worden. De Brabanders doen het, met een zeer bescheiden begroting, naar behoren dit seizoen. 'Een ploeg met veel diepgang die het goed doet. Het wordt weer een hele lastige. We zullen de hele wedstrijd scherp moeten zijn. Eén klein moment kan je opbreken.'

Van den Berg geschorst

Bij NEC ontbreekt op Tweede Paasdag Joey van den Berg (foto boven). Hij liep vrijdag tegen zijn tiende gele kaart op van het seizoen en is opnieuw geschorst. Zijn vervanger is de Tsjech Josef Kvida die tegen Volendam nog enigszins verrassend op de bank zat. De Groot maakt geen geheim van zijn opstelling. 'Het is logisch denk ik. Kvida komt achterin voor Van den Berg. Jordy Bruijn viel uit tegen Volendam en hij is ook wat ziek geweest de afgelopen dagen. Maar hij kan gelukkig spelen.'

Opstelling: Branderhorst, Joppen, Kvida, Bossaerts, Labylle; Dijkstra, Mike Trésor, Bruijn; Okita, Druijf, Wolters