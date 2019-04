Brandlucht door paasvuren, brandweer krijgt tientallen meldingen

Paasvuren die vlak over de grens met Duitsland zijn aangestoken, veroorzaken stankoverlast in grote delen van het land.

In Gelderland kreeg de brandweer zondagochtend vroeg al tientallen meldingen van vooral de noordkant van de Veluwe. De brandweer roept op om alleen 112 te bellen als er dringend hulpdiensten nodig zijn.

Op een kaartje van het RIVM is tijdens het Paasweekend live te zien hoeveel fijnstof er over Nederland hangt. Op de site luchtmeetnet.nl wordt het hele jaar door de luchtkwaliteit bijgehouden op basis van directe metingen in het land. Gelderland heeft meetstations in Eibergen, Velp, Arnhem, Nijmegen en Wekerom die continu de luchtkwaliteit meten.

De brandlucht is door de oostenwind tot in Noord-Holland te ruiken, meldt de brandweer van Amsterdam. In Nederland zijn vanwege de droogte de meeste paasvuren verboden. In Duitsland worden ze wel aangestoken.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben van de hoge concentratie fijnstof, meldt het RIVM. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen.

Vorig jaar veroorzaakten de paasvuren ook veel stankoverlast in het hele land. Ook was op een aantal plekken de luchtkwaliteit slecht en waren de concentraties fijnstof volgens het RIVM hoger dan gebruikelijk.

