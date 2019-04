Straalman wil er hoe dan ook in blijven met De Graafschap, desnoods via play-offs

'Ja, we houden met alle opties rekenen. We kunnen er nog rechtstreeks in blijven. Daar gaan we absoluut voor. Lukt dat niet, dan maar via de play-offs. Hoe dan ook, we moeten erin blijven. We moeten niet vergeten wat er vandaag is gebeurd, ook ons vasthouden aan de goede dingen. We begonnen heel goed aan de bal en kwamen terecht op voorsprong. Dan wisselen zij en zijn we het een beetje kwijt. En daar zijn we nooit meer bovenop gekomen.'

Furdjel Narsingh opende de score en speelde ijzersterk. 'Ik kwam heel snel tot scoren. Er lag heel veel ruimte. Maar we waren slordig en hadden scherper moeten zijn bij het eerste doelpunt. Nu verlies je gewoon terecht. Het wordt heel zwaar om dit gat nog dicht te maken, maar dinsdag tegen Emmen moeten we winnen. Het is nu heel spannend. Iedereen wil in de eredivisie blijven, dat lijkt me logisch.' foto: Broer van den Boom

Aanvoerder Straalman geeft de moed zeker nog niet op. 'We wisten al dat Emmen met 2-0 voor stond en dat ze zouden gaan winnen. Maar wij moesten ons focussen op onze eigen wedstrijd. Nu moeten we thuis van Emmen winnen, want we hebben nog een kans.'