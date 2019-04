Linssen gevierde man bij Vitesse: 'Hij heeft een speciaal kompas in zijn hoofd'

Linssen was de grote man aan de kant van Vitesse en loodste zijn ploeg na de terechte rode kaart voor Büttner langs het povere Zwolle. De Limburger glom en was vanzelfsprekend een tevreden man.

Tekst gaat verder na de video

Druk weg

'Ik stond al een tijdje droog, dus het werd wel weer eens tijd', reageerde Linssen. 'Een paar weken zat ik al te wachten, maar het is lekker dat het nu lukt. Want dit was wel een hele belangrijke voor ons. Het haalt de druk wel een beetje weg voor de komende weken.'

'Scoren met schouder'

Twee keer scoorde Linssen met het hoofd, De andere goal maakte hij met zijn schouder of de bovenkant van arm. Linssen juichte ook niet uitbundig en wachtte rustig af wat scheidsrechter Kuipers deed. Die ging echter niet naar de kant. Linssen was in de catacomben eerlijk. 'Het was met mijn schouder.'

Timen

Toch blijft het opzienbarend dat de 1 meter 70 lange Linssen zo vaak scoort met het hoofd. Van de twaalf goals heeft hij er nu acht met het hoofd binnen gelegd. 'Ja, ik weet het ook niet zo goed wat dat is. Maar feit is dat ik goed kan timen.'

Om er vervolgens iets dieper op in te gaan. 'Ik spring eerder dan mijn tegenstander, waardoor hij tegen mij aan moet springen en niet verder in de lucht komt', analyseerde Linssen de situaties met zijn opponent Bram van Polen.

Geen verrasing

Slutskiy noemt Linssen een speler met bijzonder kwaliteiten. 'Hij heeft een kompas in zijn hoofd', sprak de Russische coach. 'Hij weet precies en voelt waar een bal gaat komen. Nee, ik heb hem dat niet geleerd. Dat is zijn kwaliteit en voor ons is het helemaal geen verrassing. Hij heeft er nu negen van de twaalf met het hoofd gemaakt dit seizoen. Ik hoop dat Zwolle verrast was.'

Countervoetbal

Vitesse won verdiend van het plichtmatige PEC. 'We zijn na die rode kaart geen moment in de problemen geweest en kregen onze kansen in de counter. Dat waren toch ongeveer 65 minuten waarin we de ruimtes goed verdedigden. Ik vond dat goed. Het is volkomen terecht dat wij vanavond winnen.'

Rood voor Büttner

Slutskiy baalde wel van de rode kaart voor Büttner al oordeelde de coach niet keihard over de domme actie van de Doetinchemmer. 'Het was rood, duidelijk. Soms is het moeilijk uit te leggen waarom zoiets gebeurd. Alex is een ervaren speler, maar dit is wel zijn eerste rode kaart van dit seizoen. Ik hoop dat hij niet zo veel wedstrijden geschorst zal worden.'