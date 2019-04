Vitesse heeft play-offs bijna binnen na ruime winst op PEC Zwolle

Vitesse heeft ruim gewonnen van PEC Zwolle (4-1). De Arnhemmers mochten vooral aanvaller Bryan Linssen danken. De spits scoorde drie treffers met het hoofd. Daarmee voorkwam hij dat Vitesse in de problemen kwam na de rode kaart van Alexander Büttner in de eerste helft. Door de winst heeft Vitesse de play-offs om Europees voetbal zo goed als zeker binnen.

EINDSTAND VITESSE - PEC ZWOLLE: 4-1

90+2: Afgelopen.

90': Er komen nog twee minuten bij.

88': Nog een vrije trap voor Vitesse nadat Linssen wordt neergelegd. Kan Van der Werff ook nog een vijfde goal maken vanavond?

83': Knap zoals Vitesse de tweede helft is doorgekomen. Met 10 man is de ploeg nauwelijks in de problemen gekomen.

76': GOAL! En daar is de 4-1. Het is weer Bryan Linssen die hem maakt. Hij voltooit zo zijn hattrick. Twee goals met het hoofd, één met de schouder.

74': GOAL! Daar is de 3-1 en het duel is beslist. Dauda scoort na een hakje van Serero en zo gaat Vitesse deze wedstrijd op karakter winnen.

72': Nog meer Gelderse inbreng vandaag bij deze wedstrijd. Assistent-scheidsrechter Sander van Roekel komt uit Ede.

68': PEC Zwolle zet uiteraard weer wat aan. Nu is het Namli die de bal keurig op het hoofd van Van Crooy legt. De middenvelder kopt net naast.

62': Linssen leek na een lange uittrap van Pasveer ineens op weg naar de 3-1, maar op het laatste moment kon Zwolle ingrijpen. Een hattrick blijft vooralsnog uit voor de kleine aanvaller.

60': Buitink heeft het uur volgemaakt, maar niet echt een vuist kunnen maken vandaag. Hij wordt afgelost door Mohammed Dauda.

55': Karavaev raakt geblesseerd en kan echt niet verder. Hij moet er vanaf. Zijn vervanger is Danilho Doekhi.

52': Vitesse geeft het initiatief wel meteen weer uit handen. PEC Zwolle komt weer meer in de buurt van Pasveer.

48': GOAL! Daar is de 2-1 alweer. Weer is het Linssen die raak kan koppen uit een hoekschop. Hij is 1 meter 70!. En weer wint de Limburger het duel van Bram van Polen.

46': We gaan weer beginnen.

45': Rust. Vitesse moet het de tweede helft anders zien op te lossen na de rode kaart van Büttner. PEC zal gaan komen.

37': Vitesse neemt wel weer het initiatief tegen Zwolle, ondanks de rode kaart.

32': PEC neemt het duel meteen over. Clement krijgt een kans, maar schiet over.

28': ROOD! Büttner krijgt in eerste instantie geel voor een overtreding met een gestrekt been en de noppen vooruit op Namli. Maar na ingrijpen van de VAR kijkt Kuipers nog eens goed en geeft hij volkomen terecht de rode kaart. Vitesse moet verder met 10 man.

23': GOAL! PEC Zwolle komt terug uit het niets. Thy krijgt de bal voor zijn voeten en schuift geheel vrijstaand de 1-1 binnen.

Foto: Wil Kuijpers

18': Gustavo Hamer probeert het met een schot voor PEC, maar dat sticht geen gevaar.

15': Vitesse heeft het duel onder controle. PEC heeft vooralsnog weinig in te brengen.

9': GOAL! Het is 1-0 voor Vitesse. Bryan Linssen werkt een hoekschop binnen met zijn borst en scoort dus voor het eerst sinds februari weer een doelpunt.

6': Het zouden ook zomaar de laatste wedstrijden voor Büttner kunnen zijn in het shirt van Vitesse. Ook zijn contract loopt af. Met hem wordt wel gesproken over een nieuw contract.

2': Meteen wat gevaar van Vitesse-kant. Maar uiteindelijk levert de eerste aanval via Bero alleen een hoekschop op.

1': We zijn begonnen.

19.43 uur: Daar zijn de spelers van Vitesse en PEC.

19.40 uur: Hertog stond voor de wedstrijd tegen AZ nog in de file, maar is nu wel op tijd voor de wedstrijd.

19.35 uur: Toch wel weer een vol uitvak in GelreDome vandaag. Ondanks het feit dat PEC Zwolle niet echt ergens meer om speelt.

19.30 uur: De warming-up is in volle gang. Over een kwartiertje start de wedstrijd.

19.25 uur: Bryan Linssen staat weer met Buitink in de spits. De aanvaller wist sinds 16 februari het net niet meer te vinden.

19.15 uur: Maikel van der Werff keert na een schorsing terug in de basis bij Vitesse. Maar blijft hij komend jaar bij Vitesse? Dat is de vraag. Vitesse lijkt zijn contract niet te verlengen.

Zie ook: Van der Werff wil graag blijven, maar hoort weinig van Vitesse

19.10 uur: Tim Matavz zit nog altijd op de bank. En daarom heeft hij alle tijd om met PEC Zwolle-trainer Jaap Stam te praten.

19.05 uur: De opstelling van Vitesse is als volgt: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Büttner; Buitink en Linssen.

19.00 uur: Vitesse speelde dus vier keer op rij gelijk. Tegen PEC Zwolle moet dan eens de ommekeer komen. Dat kan ook, want Vitesse verloor nog nooit van PEC in eigen huis.