Proef met 'energiedisplays' in Doetinchem en Bronckhorst

De display is onderdeel van een proef van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waaraan beide gemeenten meedoen. De display is vanuit de woonkamer verbonden met een slimme energiemeter in de meterkast. In de woonkamer is zo altijd makkelijk te zien hoe het staat met het energieverbruik. Onderzoek toont aan dat huishoudens met deze informatie al gauw 100 tot 200 euro per jaar kunnen besparen.

Huishoudens die zich opgeven voor de proef, krijgen óf een energiedisplay óf een waardebon van 50 euro omdat ze deel uitmaken van de controlegroep. Een controlegroep is altijd nodig om te komen tot betrouwbare gegevens over de energiebesparing bij de huishoudens die wél een energiedisplay krijgen.

Belangstellenden moeten al over een slimme meter in de meterkast beschikken, geen gebruik maken van stadsverwarming, blokverwarming of collectieve warmtekoudeopslag en nog zeker een jaar in de woning blijven wonen.

Nieuwsgierig? Meer informatie over de proef staat op deze website.