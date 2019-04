Joey van den Berg: 'NEC is heel hardleers'

Tegelijkertijd verbaasde Van den Berg zich over het enorme verval. De routinier ging bij de 1-2 zelf ook in de fout door op de achterlijn de bal volledig te missen. De verdediger bleef echter wel bikkelen en strijden.

Play-offs

'We beginnen gewoon goed. Maar je moet die concentratie wel vasthouden. We zijn heel hardleers. Eerst moet er iets gebeuren voor wij actie ondernemen. En soms is het dan te laat. Nu mogen we heel blij zijn dat we deze zege nog over de streep trekken. We doen nog mee en dat is heel belangrijk. Anders loop je straks drie weken niets te doen. Nu kunnen we die play-offs echt nog halen', analyseerde Van den Berg.

Voorhoede blijft hangen

Ron de Groot repte na afloop van de 'narrow escape' in Volendam over gemakzucht bij NEC. 'Dat sluipt er dan blijkbaar in', reageerde de interim-coach. 'We speelden in het begin goed voetbal. Tussen de linies waar ruimte lag, maar daarna werd het steeds slordiger. Je kunt nog 3-0 maken. Daarna zag je dat de voorhoede te vaak bleef hangen en niet mee verdedigde. Dan valt alles te ver uit elkaar.'

Tekst gaat verder onder de video:



De Groot, die met Bogers en Meijer nu drie keer op rij heeft gewonnen, oogde allesbehalve tevreden: 'Je moet je middenvelders wel helpen. En we maakten fouten bij die tegengoals. Ik moet zeggen dat Volendam de goals verdiende.'

Signaal

'Toen Bruijn wegviel, zag je wel voetbal wegvallen bij ons. Dat had er ook mee te maken. Maar het moet een signaal zijn in de ploeg, dat het zo niet verder kan. Gelukkig herpakten we ons nog. Maar we hebben geluk gehad inderdaad. Die 2-3 was volgens mij buitenspel', gaf de interim-coach eerlijk toe.