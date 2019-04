Kleuters bezoeken zorghotel Zelhem: 'Ouderen gaan er fysiek en mentaal op vooruit'

Zorghotel De Gouden Leeuw in Zelhem vormt het decord van het tv-programma Kleuters tegen Kwalen van Omroep Max. Gedurende anderhalve maand kregen de ouderen bezoek van kleine kinderen. De eerste twee van de vier afleveringen zijn inmiddels uitgezonden.

Overgehaald

Bewoonster mevrouw Van Doorn (79) zat eigenlijk 'helemaal niet' op het bezoek te wachten. Achteraf is ze blij dat ze is overgehaald om mee te doen. 'Ik vond het toch wel leuk toen die kinderen binnenkwamen en naar me toe kwamen. Dat vond ik wel lief', zegt ze in De Week van Gelderland.

Tekst gaat verder onder de video:



De bewoonster vindt het 'walgelijk' om zichzelf terug te zien op tv. 'Je kijkt in de spiegel en op tv zie je er toch anders uit'. Positief is dat ze een stuk gelukkiger is geworden in het zorghotel. 'Het is wel gezellig nu. Ik ken meer mensen. En heb veel lol. Daar verlangde ik wel naar', zegt mevrouw Van Doorn.

Wat is het succes achter het sociaal experiment? 'Kleuters zijn onbevangen. Ze kijken niet hoe je eruit ziet. Of je jong of oud bent', legt zorgmanager Blijleven uit. 'Als ze iemand moeilijk zien lopen, gaan ze helpen.'

Kleuters blijven komen

In de laatste aflevering worden alle resultaten van het experiment gedeeld. 'Bijna iedereen gaat er zowel fysiek als mentaal op vooruit', verklapt ze alvast.

Als het programma voorbij is, verdwijnen de kinderen volgens Blijleven niet uit beeld. 'Eens in de 2 weken komen 8 kleutertjes met onze bus naar het zorghotel om activiteiten te doen.'