Armoede in Gelderland: 5 tips tegen armoede en schulden

door Jenda Terpstra

Een brievenbus vol onbetaalde rekeningen kan de stress achter de voordeur flink laten oplopen. Afgelopen dagen bracht Omroep Gelderland verhalen over mensen uit de armste buurt van Gelderland die die stress kennen als geen ander.

Ondanks de economische bloei is armoede nog steeds een probleem. Meer dan 1 op de 3 huishoudens komt maar moeilijk rond, aldus het Nibud. Dat komt vooral doordat de vaste lasten als energie, gas en boodschappen flink duurder zijn geworden. Hoe houd je je hoofd boven water? Een paar tips.

1. Grip op je uitgaven

Alles valt of staat met het overzicht dat je hebt over je administratie, zegt Corinne van Gaalen van het Nibud. Het klinkt misschien afgezaagd, maar uit onderzoek blijkt dat een ongeordende administratie één van de belangrijkste oorzaken is van schulden.

Ook mensen met een goed inkomen kunnen in de problemen raken als ze niet weten wanneer wat wordt afgeschreven. Het hebben van een goed overzicht helpt je om uit de financiële problemen te blijven.

Leestip: Lees het verhaal van Femke. Ze leeft op de armoedegrens, toch heeft ze grip op haar financiën. Ze maakt jaarlijks een financieel overzicht en verdeelt haar inkomen over verschillende potjes.

2. Leg een spaarpot aan, hoe weinig je ook te besteden hebt

Hoe minder iemand achter de hand heeft, hoe moeilijker het huishouden kan rondkomen, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft lichte of ernstige betalingsproblemen.

Spaargeld is belangrijk voor zowel mensen met een laag als een hoog inkomen. Want huishoudens die moeilijk rondkomen zitten in alle inkomensschalen. Ook veelverdieners komen soms moeilijk rond door de hoge maandelijkse kosten, voor bijvoorbeeld abonnementen. Met spaargeld vang je onverwachte gebeurtenissen op.

Leestip: Ernest had alles, tot dat alles wegviel. Hij heeft advies voor mensen die nu goed verdienen.

3. Toeslagen: ook voor werkenden en zzp’ers

Gemiddeld 1 op de 5 huishoudens laat onnodig geld liggen, stelt het Nibud. Dat komt omdat ze niet weten dat ze recht hebben op toeslagen van de landelijke overheid of de gemeente. Dit geldt ook voor flexwerkers en zzp’ers.

Naast toeslagen als zorgtoeslag, kinderbijslag en huurtoeslag hebben veel gemeenten hun eigen regelingen. 'Er kan meer dan je denkt’, zegt Van Gaalen. Vooral zzp’ers en flexwerkers raadt ze aan om eens te kijken bij de gemeente wat er mogelijk is. Want met wisselende inkomens kan het rondkomen extra zwaar zijn.

4. Leer je kinderen nu al omgaan met geld

Kinderen die van hun ouders leren hoe ze met geld om moeten gaan vergelijken prijzen meer, bekijken later vaker of ze iets wel kunnen betalen en worden minder verrast door bijkomende kosten. Heb je kinderen? Bereid ze nu al voor.

5. Zoek hulp die bij je past

Zit je in de schulden en maak je de brievenbus niet meer open? Zoek dan zo snel mogelijk hulp. Want zelf kom je er vaak niet meer uit, zeggen Mo Majid en Marleen Hissink van het sociale wijkteam Malburgen. De wijkteams helpen mensen met schulden of andere problemen door ze te koppelen aan de juiste Arnhemse instanties.

Bekijk hier het interview met Marleen Hissink van het wijkteam

Ook als je niet naar een wijkteam wilt, is er allerlei hulp te krijgen, zegt Henk Jan Beltman van de Dullertsstichting. De Arnhemse stichting helpt jaarlijks 1.200 mensen en ziet heel wat problemen voorbij komen.

In Arnhem alleen al houden zo’n honderd stichtingen en instanties zich met schulden bezig, zegt Beltman. 'Zoek op internet een lokale stichting of vrijwilliger die bij je past, maak zo snel mogelijk een afspraak en ga samen om tafel zitten. Die brievenbus moet weer open.'

Serie over 'De armste buurt van Gelderland'



Verslaggever Jenda Terpstra liep de afgelopen weken mee in de Arnhemse buurt Immerloo II: een buurt met zes hoogbouwflats en winderige galerijen waar veel mensen op de armoedegrens leven. Wie zijn de bewoners? Merken zij iets van de economische bloei? Wat betekent het om in deze tijd in armoede te leven?



Reacties en tips kunt u sturen naar jterpstra@gld.nl