Rijk worden? Dit zijn de lessen van Marcel Boekhoorn

Nijmegenaar Marcel Boekhoorn is met een geschat vermogen van bijna 2 miljard euro(!) een van de rijkste en meest succesvolle zakenmensen van ons land. Hij werd steenrijk met de verkoop van bedrijven als Bakker Bart en Telfort en haalde vorig jaar het nieuws met de aankoop van HEMA. Waarschijnlijk om hetzelfde trucje - de bedrijven verkopen met veel winst - nog eens te herhalen.

Relatie met de pers

Hoewel de Nijmegenaar een graag geziene gast is in societykringen geeft hij zelden of nooit een interview. 'De relatie met de pers is er inderdaad eigenlijk niet. Dat komt omdat hij dit zonde van zijn tijd vindt', zo vertelt schrijver Jan Bletz. 'Die keren dat hij geïnterviewd is, vindt hij ook dat zijn woorden niet goed weergegeven zijn', voegt de schrijver daaraan toe.

Het boek over Boekhoorn gaat niet over zijn privéleven, over de panda's die hij naar Nederland haalde of zijn voorliefde voor NEC, maar zoomt in op zijn carrière en zijn manier van werken. Toch heeft Bletz wel onderzoek gedaan naar de persoon Marcel Boekhoorn. Hoe langer de schrijver bezig was met het boek, hoe sympathieker hij Boekhoorn ging vinden.

Goed beeld

Een boek schrijven over iemand die geen interviews geeft is natuurlijk lastig, maar desondanks denkt de schrijver wel een goed beeld van hem te hebben. 'Door met mensen te praten weet ik zeker dat het klopt wat ik schrijf', besluit de schrijver.

Het boek is geschreven aan de hand van acht lessen die geleerd kunnen worden:

1. Leer van je fouten

2. Doe het anders dan de rest

3. Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen

4. Vertrouw niet blind op resultaten uit het verleden

5. Beperk je verliezen

6. Trek je grenzen

7. Lang leve de lol

8. Ga door!