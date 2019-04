Kleindochter verzetsstrijder: 'Als kind ben je blij dat je opa aan de goede kant stond'

'Het verhaal pakte me direct', vertelt IJbema in De Week van Gelderland. De problemen begonnen destijds toen een Aaltense knokploeg wapens ging halen in Rheden. Twee mannen liepen in de val en werden hardhandig afgevoerd.

Schuilen in konijnenhok

Cees 'Zwarte Kees' Ruizendaal bleef met Gerrit Wiechert Kleisen achter in Doesburg, waar ze al snel Duitse soldaten zagen lopen. Het bleek te laat om een goede schuilplek te vinden en de mannen kwamen terecht bij drogist Gastelaars. Kleisen kroop in de zuurkast, waar hij bovenop de flessen van de drogist lag. Hij werd even later gevonden en gearresteerd.

Mirjam Vastenholt is de kleindochter van Cees Ruizendaal. 'Mijn opa vluchtte het dak op en kwam na een sprong op het binnenplaatsje terecht. Hij vond een schuilplek in het konijnenhok dat daar stond. Bewoners dekten hem nog af met juten zakken. Toen een SS'er op het hok leunde, begon mijn opa te schieten. Daarna werd het hok doorzeefd met kogels en kwam mijn opa om het leven.'

Beschadigd gezin

Cees Ruizendaal was 34 toen hij omkwam en liet een vrouw en vier kinderen achter. Vastenholt: 'Het gezin is enorm beschadigd. Ze moesten onderduiken en mijn oma had veel moeite om iedereen bij elkaar te houden. Voor mijn vader, de oudste zoon in het gezin, is deze oorlogsgeschiedenis bepalend geweest. Mijn vader heeft me pas later het volledige verhaal meegegeven. Ik was als kind al wel trots op mijn opa, omdat hij aan de goede kant stond. Daar ben je dan blij om.'

Rampzalige verjaardag

