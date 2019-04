Meijers ziet NEC alsnog de play-offs halen

Dat zei de Nijmeegse trainer van VVSB in De Week van Gelderland. 'NEC wint de laatste wedstrijden weer wel, maar we beleven het slechtste seizoen in de historie. Ik vind NEC namelijk een eredivisieclub die sporadisch in de Keuken Kampioen Divisie terecht komt. Maar alles wat er fout kan gaan, is ook fout gegaan. Het begon al met de keeper die er na twee weken mee ophield, daarna raakt de volgende keeper zwaar geblesseerd, de technisch directeur wordt geslachtofferd en zo maar door.'

Uiteindelijk werd ook trainer Jack de Gier ook op non-actief gesteld. 'Ja, het was een onhoudbare situatie. Als je zoveel verliest, weet je als trainer dat je aan de beurt bent. In de winterstop was er al een evaluatie en moesten ze verbetering tonen. Dat lukte ook tijdelijk, maar als je dan drie keer op rij verliest, weet je ook dat 1=1 2 is. Maar het is nog niet te laat. Ik zie ze nu alsnog de play-offs halen, maar daarin zie ik ze niet ver komen, want achterin is het niet stabiel genoeg.'

NEC heeft de trainersstaf voor volgend seizoen nog niet ingevuld. Meijers zou graag willen. 'Ja, ik zou zeker een functie ambiëren. Dat zit er bij mij echt van huis uit in. Ik kom uit een echte NEC-familie, wij hebben in totaal meer dan 800 wedstrijden voor die club gespeeld. Het zou wel een gemis in mijn trainerscarrière zijn als ik nooit bij NEC zou werken. Niet per se als hoofdtrainer, ik denk dat ik ook goed kan functioneren binnen een technische staf.'