Cliënten Dunya Zorggroep op straat: 'We hebben twee mensen die terminaal zijn'

door Sven Strijbosch

Kocer is woedend op het zorgkantoor van Menzis. Volgens haar is er al ruim twee jaar sprake van een juridisch geschil met het zorgkantoor. Zij zou ten onrechte zijn beschuldigd van fraude met declaraties. Een juridische procedure hierover loopt. Menzis weigert inmiddels al een jaar lang nieuwe aanvragen voor persoonsgebonden budgetten bij Dunya. 'Alle potjes met geld zijn nu echt op', benadrukt Kocer. En dus moeten de bewoners van de zorgcentra halsoverkop vertrekken. 'Anders kan ik mijn medewerkers straks niet meer betalen.'

Volgens woordvoerder Joeri Veen van Menzis heeft Dunya Zorggroep sinds april 2018 een zogenoemde EVR-registratie. EVR staat voor Extern Verwijzingen Register, een soort zwartboek waar zorginstellingen worden aangemeld als er een vermoeden bestaat van het plegen van fraude, financieel wanbeleid, of als er iets aan de hand is met de kwaliteit of doelmatigheid van de zorg. Dat betekent dat Menzis en andere verzekeraars geen zaken meer doen met Dunya.

Geen faillissement

Op de locaties van Dunya in Elst en Arnhem zitten ondertussen wel 26 cliënten die hulp nodig hebben. Onder hen zijn twee terminale patiënten en dementerende ouderen. Faillissement aanvragen doet Kocer niet. 'Ik stop niet, maar staak mijn werkzaamheden. Binnenkort is er een kort geding om de EVR-registratie van tafel te krijgen. Als die weg is, kunnen we door', zegt ze. Volgens haar is er nooit sprake geweest van fraude. Daarnaast heeft ze er alle vertrouwen in dat de rechter aan haar zijde staat.

'Als de rechter die registratie van tafel veegt, kunnen we kijken of we weer met deze instelling zaken kunnen doen', aldus Menzis. Maar een EVR-registratie krijg je niet zomaar, benadrukt Jan Megens van het zorgkantoor van Menzis. 'Dat duidt op potentiële fraude en kwaliteit van zorg die onder druk staat.' Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een onderzoek naar Dunya lopen. 'De inspectie was recent op bezoek bij deze zorgaanbieder naar aanleiding van een aantal meldingen. Tot het te verschijnen rapport kunnen we niet inhoudelijk ingaan op de zaak', aldus woordvoerder Margreeth Fernhout. Wat er allemaal mis zou zijn bij Dunya blijft dus onduidelijk.

Bekijk de reportage (tekst gaat door onder video)



Alternatieve locaties

Menzis zegt zich in te spannen om de cliënten van Dunya elders op te vangen. 'We hebben een gesprek gehad met de directeur. We maken ons zorgen en hebben haar opties gegeven voor een veilige overdracht van cliënten. De deur staat open om oplossingen te realiseren.' Het gaat om vier cliënten die bekend zijn bij Menzis. 'Maar die mensen willen niet weg. Die zeggen: ik blijf hier', aldus de directeur van Dunya.

Dunya is een interculturele zorgorganisatie die vijf jaar geleden begon met de opvang en een dagbestedingscentrum voor ouderen. Dunya heeft twee locaties aan De Kist en Kokkeland in Elst en een centrum voor dagbesteding in Arnhem. In Elst opende de zorginstelling pas zeven maanden geleden haar deuren.

Vrijdagmiddag waren er nog niet voor alle bewoners alternatieve plekken gevonden. Uiterlijk dinsdag moet iedereen weg zijn, zo besluit Kocer.