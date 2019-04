Een mooie maar kwetsbare wijk: 'In Immerloo II komen alle problemen samen'

Deurwaarders op de galerijen, grofvuil naast de afvalbak en peuken in het trapportaal. In de armste buurt van Gelderland wonen overlevers bij elkaar. Maar niet alles is er slecht.

door Jenda Terpstra

Tuncay (34) loopt over de lange galerij op de negende verdieping van een hoogbouwflat in Immerloo II in Arnhem-Zuid. Voor de keukenramen die hij passeert hangen kapotte luxaflex of een deken tegen de tocht. Hij is aan het werk en heeft vanuit de galerij uitzicht over de stad.

Onder hem liggen de pleinen van Immerloo II: grote parkeerplaatsen met hier een daar een boom. Veel flats zijn uitgeleefd. De buurt is in de ogen van sommige bewoners een 'chaosbuurt'. 'De verf bladdert van de muur, er wordt gespuugd in het trapportaal.' Het is aan Tuncay en zijn collega’s van KlasseWerk, voorheen Vakbroeders, om de flats op te knappen.

Armoede

Immerloo II is een buurt waar statushouders, mensen met sociale of psychische problemen en mensen met financiële zorgen door elkaar wonen. Meer dan 41 procent leeft op of onder de armoedegrens. Twee op de drie inwoners heeft een niet-westerse achtergrond. Niet iedereen spreekt Nederlands. 'Natuurlijk zijn er ook mensen met een goede baan', zegt Tuncay. Die hebben het niet verkeerd. Anderen werken 'er een beetje bij'.

(tekst gaat verder onder de foto's)

De woningen van twee flats worden op dit moment grondig opgeknapt en geïsoleerd door woningbouwcorporatie Vivare. De buurt gaat als één van de eerste in Arnhem van het gas af. Maar dat neemt de problemen achter de voordeur niet weg.

Aandacht

Immerloo II staat landelijk op de zesde plaats van buurten met de meeste lage inkomens. En armoede concentreert zich hier steeds meer. Jarenlang kreeg het extra aandacht als Vogelaarwijk, zegt projectleider Naffi Allali van woningcorporatie Volkshuisvesting.

Maar door een nieuwe woonwet in 2015 mogen mensen met de laagste inkomens alleen nog de goedkoopste huizen huren. Daardoor concentreren problemen zich in één buurt. ‘Mensen vertrekken vaak zodra het beter gaat. De nieuwe instromers hebben vaak dezelfde problemen', zegt Allali.

Couscous

Vroeger was de flat netjes, herinnert een 82-jarige buurtbewoonster zich die liever anoniem blijft. Ze woont hier al meer dan twintig jaar hoog boven de stad en leeft van een AOW’tje. Ze zit 50 euro boven de armoedegrens, maar redt zich wel, zegt ze. Het grofvuil dat op straat ligt irriteert haar. ‘Ze gooien het zo naar beneden’. Ze wijst naar de beddenbodem bij de ingang. ‘De vuilniswagen reed vrijdag weg. Ze waren de hoek nog niet om of het lag er weer.’

Foto: Omroep Gelderland

Maar er zijn ook mooie dingen in de flat. Toen ze geopereerd was kwam een Marokkaanse buurvrouw van dezelfde galerij iedere dag eten brengen. ‘Couscous en ander lekkers. Dat was geweldig.’ Voor de rest leeft iedereen hier een beetje voor zich, zegt ze. ‘Ik zeg goedemorgen, goedemiddag, dat kost me niks.’

Afhankelijk

‘Immerloo II is een wereld op zich, zegt projectleider Constantijn Fuchs van KlasseWerk die veel in de wijk rondloopt. Door de mix van armoede, criminaliteit, uitzichtloosheid en eenzaamheid ontstaat een parallelle maatschappij. Veel mensen zijn afhankelijk van uitkeringen of toeslagen, sommigen hebben schulden. Vaak hebben mensen er wel een 'handeltje' naast.

Winkels zijn er niet, voor jongeren is weinig te doen. Geld voor de bus is er vaak niet. 'Dan blijf je in de buurt plakken.' Of raak je betrokken bij 'klusjes' van verkeerde vrienden. Kinderen die hier opgroeien hebben weinig voorbeelden, zegt hij.

Fuchs is blij dat de flats aan het Gelderseplein nu grondig worden opgeknapt. Maar met een likje verf en betere isolatie voorkom je verloedering niet, zegt hij. Daarvoor is structurele verandering nodig.

Garages

‘Maak van een paar garages een conceptstore, leuke winkeltjes, een gsm-shop of een groente- en fruithandel. Investeer in de volkstuintjes achter de flats of andere projecten die mensen uit huis krijgen. Zodat er weer leven in de buurt komt en mensen betrokken raken bij de maatschappij.'

Want thuiszitten in armoede, dat gaat tussen je oren zitten, zegt hij. Die kloof tussen armere mensen uit Immerloo II en de maatschappij is te groot. Daarom is het nodig dat beleidsmakers uit hun 'ivoren toren' komen. 'Met korte termijn succes kom je er hier niet.'

Geen getto

Toch is de wijk geen getto, zegt Tuncay. Er gebeuren ook mooie dingen. 'Hier ben je er voor elkaar.' Is iemand een kast aan het sjouwen? 'Dan help je hem.' Liever woont hij hier dan in 'zo'n rijke buurt waar je nauwelijks naar elkaar omkijkt.'

Rijke mensen hebben een buurt, en arme mensen hebben een buurt, zegt hij. ‘'k ben geboren en getogen op deze grindtegels. Het hangt van jezelf af of je ergens komt. Sommige mensen hebben hier misschien weinig geld. Maar rijke mensen hebben hun eigen problemen.'



