Modelkeeper Bertrams wil graag bij De Graafschap blijven

'Toen ik kwam, wonnen ze net een paar keer', vertelde de doelman in De Week van Gelderland. Toen Hidde Jurjus geblesseerd raakte, heb ik mijn kans gehad en gegrepen. Zo heb ik het zelf afgedwongen. En deze week zei de trainer: Nigel, jij blijft staan. Ja, als keeper moet je kunnen omgaan met teleurstellingen. Maar Hidde en ik zijn allebei nuchtere jongens. Natuurlijk is het zuur voor hem, maar we zijn ook collega's en gaan elkaar zeker niet kapot maken.'

Bertrams kwam in de winterstop terug naar Nederland na een avontuur bij het Deense Nordsjaelland. 'Ze kwamen er vorige zomer uit met NAC en het zag er mooi uit, een club die ook Europees voetbal speelde. Maar het probleem was dat mijn eerste training daar hun laatste training was in de voorbereiding. Daardoor had ik meteen een achterstand en die heb ik niet echt goed kunnen maken. Ik heb nooit voor de club gespeeld en voelde me ook een beetje alleen gelaten. Daarom wilde ik graag weer speelminuten maken en terug naar Nederland.'

'Ik voel me thuis bij De Graafschap. Ze hebben fantastische fans en het stadion zit altijd vol. Ook morgen tegen VVV gaan er weer 550 fans mee en dinsdag tegen Emmen is het al uitverkocht. Ik heb al aangegeven dat ik graag hier zou willen blijven en ze willen mij ook wel houden, maar moeten er dan wel uitkomen met Nordsjaelland, waar ik nog een contract heb voor twee jaar.'

Bertrams heeft ook nog een aparte hobby. 'Ja, ik ben soms ook model. Het wordt een beetje overdreven. Dat is leuk voor erbij. Met kleding voor Instagram of websites. Maar mijn focus is nu echt honderd procent op het voetbal. Wij willen in de eredivisie blijven en dat gaat ons ook lukken, met of zonder play-offs. Er is veel te doen over die laatste wedstrijd tegen Ajax, maar het gaat voor ons nu eerst over die andere drie wedstrijden. We laten de laatste weken heel goed voetbal laten zien, maar hebben onszelf niet beloond. VVV-uit en Emmen-thuis zijn cruciaal om punten te pakken. We willen de play-offs ontlopen en dan mogen we Emmen niet uit het oog verliezen.'