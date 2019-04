Paasvuren in de versnipperaar, flinke schade voor bouwers

In Berkelland geldt een stookverbod voor het aansteken van paasvuren. Omdat het feestvuur ook in Ruurlo niet doorgaat, ging de enorme houtstapel in de versnipperaar. Dat kost de organisatie wel honderden euro's.

Het paasvuur zou eigenlijk op eerste paasdag worden ontstoken, maar door de droogte heeft de gemeente - na advies van de brandweer - een stookverbod ingevoerd. 'Dat is jammer, maar begrijpelijk', vindt Linda Olthuis van de organisatie. 'Veiligheid gaat boven alles. We wonen in een bosrijk gebied, dus kun je het risico niet nemen.'

Om de stapel te laten liggen tot de droogte voorbij is, was voor de organisatie geen optie. De agrariër wil op zijn akker snel maïs zaaien..

Honderden euro's

Om de akker zo snel mogelijk schoon te krijgen, moest de houtstapel worden vernietigd. De gemaakte kosten kan de gemeente niet vergoeden, dus is het een financiële tegenvaller voor buurtvereniging De Bruil. 'Dit kost ons dus ontzettend veel geld', benadrukt Olthuis. 'De kosten komen voor onze eigen rekening en dat kost ons al snel honderden euro's.'

De organisatie hoopt binnenkort de kosten te compenseren bij het volksfeest in Ruurlo. Het feest in de tent, dat bij het paasvuur zou worden gehouden, is namelijk ook afgelast. 'Zonder paasvuur geen feest.'

Meer paasvuren in de versnipperaar

Alleen in Berkelland gaan 79 stapels brandhout de versnipperaar in. In Eibergen, Borculo en in de gemeente Montferland en Oude IJsselstreek worden ook de nodige paasvuren versnipperd. 'In andere gemeenten gaat het wel door', zegt Olthuis. 'Maar dan moet je wel aan zoveel veiligheidsvoorzieningen voldoen, dan is het de vraag of dat het allemaal wel waard is.'

Loonwerker Edwin Bretveld is er de komende dagen druk mee om alle paasvuren in de buurt op te ruimen. 'Ik heb nog zo'n zes locaties op de lijst staan.'

