Pastoor in Huissen baalt, want hij mag de mis niet vieren

Noodgedwongen zit de pastoor thuis nu duimen te draaien. Normaal zou hij vandaag een Goede Vrijdagviering houden voor de bewoners in het verzorgingshuis. Sommige bewoners balen ervan dat de mis niet doorgaat. 'Dat vind ik niet goed', vertelt een bewoner. 'Dat zijn hele ouderwetse gewoonten. En oude mensen zijn dat gewend, wat is daar verkeerd aan?' Een andere medebewoner: 'Heel laks dat er nu niks gebeurt hier, echt waar.'

De priester baalt omdat de mis op Witte Donderdag ook al niet door mocht gaan. 'Ik ben nou 54 jaar priester. Gisteren was het Witte Donderdag. Dat is de eerste keer in mijn leven dat ik geen mis heb mogen vieren. Dat doet mij zeer, dat doet mij pijn. Ik voel mij verdrietig.'

Meer dan alleen een altaar

Maar volgens de directie mag de pastoor al meer dan 50 missen per jaar in het verzorgingshuis houden. Meer is niet mogelijk. 'Dat kan niet, omdat we op dat moment te weinig vrijwilligers hebben', zegt Michel Hodees, directeur van de RijnWaalzorggroep, waaronder Sancta Maria valt. 'We hebben te weinig mensen die kunnen begeleiden en dat helemaal kunnen optuigen. Want er komt heel wat meer bij kijken dan alleen maar een altaar, maar dat moeten we dan wel allemaal kunnen organiseren.'

Pastoor Crolla: 'Dat is precies hetzelfde als je zegt: Kerstmis mag je alleen maar op 25 december vieren. Terwijl iedereen weet dat de nachtmissen overal op 24 december zijn.'