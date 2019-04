Ernest kwam in de schulden: ‘Wat mij overkwam, kan iedereen overkomen’

door Jenda Terpstra

'Easy come, easy go… Als geld iedere maand binnenkomt geef je het gemakkelijk uit. Daar ga je naar leven en dat is funest.’ Ernest Jalink kent het goede leven. Nog maar een paar jaar geleden had hij alles. Tot de crisis uitbrak. Zijn bedrijf stagneerde. Zijn huwelijk strandde en hij moest het koophuis met een restschuld verkopen.

Nu zit hij op elf hoog in een sociale huurwoning in Immerloo II, een buurt waar veel meer mensen wonen die moeilijk rondkomen. ‘Ik ken nu alle kanten van de maatschappij’, zegt hij. Het gevoel van kopje ondergaan was angstaanjagend. ‘Ik veegde liever de brieven van schuldeisers onder het tapijt’.

Op schulden ligt een taboe, zegt hij. Maar hij schaamt zich niet meer. Met een hulpverlener van Achter de Voordeur zocht hij al zijn papieren bij elkaar. Nu heeft hij een betalingsregeling. Maar tot hij schuldenvrij is, moet hij rondkomen van weinig.

Werkende armen

Jalink vond een nieuwe baan, maar niet in zijn eigen vakgebied als ICT'er. ‘Ze zeggen het niet hardop, maar ik denk dat ik te oud ben.’ Daarom werkt hij nu in een postorderbedrijf als koerier. Het is een parttime baan, waardoor hij niet genoeg verdient om rond te komen.

Foto: Omroep Gelderland

Om te overleven, kookt hij voor twee dagen, dat is goedkoper. Hij gaat ook naar de voedselbank. Lange tijd moest hij wennen aan zijn nieuwe situatie. Toch vindt hij niet dat hij in armoede leeft. In Suriname, daar heeft hij armoede gezien. 'Moeders met vijf kinderen die niet te eten hadden. Mensen die melk inkochten en het doorverkochten om brood te kopen.'

En nee, armoede is niet iemands eigen schuld, ook niet in Nederland, zegt hij. ‘Wat mij overkwam, kan iedereen overkomen.’ Als je geld hebt, leef je daar naar. Maar als je plots geen inkomsten meer hebt, duurt even voordat je je leven hebt omgegooid. Dat is de periode dat je schulden maakt.

Goede tijden

Het zijn weer goede tijden in Nederland. Je kunt alles lenen, je kunt alles kopen. Jalink ziet het aan de hoeveelheid postpakketjes die hij ophaalt en wegbrengt. Maar ook aan deze tijd komt een eind, zegt hij. Mensen die goed verdienen, wil hij graag waarschuwen: ´Kijk uit met de leningen, pas op met wat je uitgeeft.’ Je moet spaargeld opbouwen, zegt hij, want voor je het weet zakt de economie weer in.

Hij moet nog drie jaar wachten tot hij uit de schuldsanering is. Tot die tijd moet hij zuinig leven. Maar dat gaat hem goed af. ‘Je krijgt een ritme, je past je aan.’

Het appartement waar hij nu woont, daar is hij blij mee. ‘Dit was eerst een hoerenkeet, hier woonden prostituees.' Maar het deert hem niets. ‘Ik heb een dak boven mijn hoofd. Dat is het belangrijkste.’

Serie over 'De armste buurt van Gelderland': Dit kunt u de komende dagen verwachten ...



Verslaggever Jenda Terpstra liep de afgelopen weken mee in de Arnhemse buurt Immerloo II: een buurt met zes hoogbouwflats en winderige galerijen waar veel mensen op de armoedegrens leven. Wie zijn de bewoners? Merken zij iets van de economische bloei? Wat betekent het om in deze tijd in armoede te leven? Vandaag de tweede dag van deze driedaagse verhalenreeks op het web, radio en televisie. Meer lezen? Klik dan hier.



