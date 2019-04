Koninginnedag 10 jaar later | Dominee Rob Visser kreeg kritiek op kaars voor Karst T.

door Judith Spanjers en Maaike de Glee

1 mei 2009. Het is de dag van de bezinningsviering in de Grote Kerk in Apeldoorn. De kerk stroomt vol. Dominee Visser steekt zeven kaarsen aan. Zes voor de slachtoffers en één voor Karst T., de man die de dag ervoor zijn zwarte Suzuki door het oranje publiek heen stuurde. Die laatste kaars wordt dominee Visser niet in dank afgenomen.

Na de dienst krijgt hij boze telefoontjes en brieven. Die kaars was voor Visser juist heel vanzelfsprekend. Hij had geen moment gedacht dat het verkeerd zou vallen, zegt hij tien jaar later. ‘Het is jammer en verdrietig als mensen boos op je worden. Ik voelde me onbegrepen. De dader is ook een slachtoffer, een mensenkind. Het heeft me verbijsterd wat een haat mensen kunnen hebben. Ik vind dat je niet kunt oordelen over mensen, ook al begrijp je ze niet’, zegt Visser.

De zeven brandende kaarsen in de Grote Kerk in Apeldoorn. De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Koninginnedag

30 april 2009. De dag voor de bezinningsdienst staat Visser zelf tussen het oranjepubliek. In de ochtend van Koninginnedag loopt hij samen met zijn vrouw en dochter met een trapje onder zijn arm richting de Loolaan. De stad is in opperste oranjestemming. Het publiek staat al rijendik langs de kant te wachten. Plots ziet Visser een plek die nog vrij is om te staan met goed uitzicht op de Naald. De familie besluit desondanks toch nog verder te lopen. Dat blijkt achteraf een levensreddende keuze.

Op de Loolaan zet hij zijn trapje neer en kijkt van achter zijn vrouw en dochter over de mensenmenigte heen. De optocht begint. De Koninklijke bus passeert. Van de andere kant komt een historische optocht met oude auto’s en muziekkorpsen tegemoet. Net nadat de bus voorbij is gereden stokt de optocht. Het blijft stil. Dan horen ze de mededeling: vanwege een ernstig ongeluk zijn alle feestelijkheden afgelast. Niemand begrijpt er iets van. Het publiek druipt af.

'Er is iets ergs gebeurd'

Onderweg naar huis loopt Visser voormalig nieuwslezeres Henny Stoel tegen het lijf. Een bekende van hem. 'Er is iets ergs gebeurd en ik denk dat ze je hulp goed kunnen gebruiken', zegt ze. Op dat moment beseft hij voor het eerst dat er iets ernstigs aan de hand is. Hij loopt richting de Naald en treft er een enorme chaos aan. Leerling-brandweermannen en leerling-agenten zijn overstuur. De politiefotograaf is van slag. Hij neemt ze apart en voert met hen de eerste gesprekken.

Visser herinnert zich dat hectische moment nog goed. 'Er liepen duizenden mensen verdwaasd door de stad. Het feest en de blijdschap sloegen om in dood en verderf. Mijn vrouw opende ondertussen de kerk om mensen een plek van stilte te bieden. Tien dagen lang kwamen mensen er rust zoeken. Om te bidden, om een kaars te branden, om stil te zijn.'

Bekijk hier het interview met dominee Visser. De tekst gaat verder onder de video.

Luisteren

Verbijstering, verwarring en angst. Dat zijn de woorden die de emoties van die dagen het best omschrijven, zegt de dominee. 'Het enige wat dan belangrijk is, is luisteren. Deze samenleving gaat kapot doordat mensen niet luisteren naar elkaar. Mensen willen hun verhaal kwijt, maar voelen zich vaak niet echt gehoord’, zegt Visser.

Luisteren is wat Visser wel deed. Hij luisterde naar de bezoekers van de kerk, naar de nabestaanden die hun geliefden hadden verloren bij het drama en naar de ouders van Karst T. ‘Zijn ouders zijn ontzettend lieve, hartelijke mensen die ik heb ontmoet in de meest verdrietige fase van het leven. Het was een gezin waar u en ik in groot gebracht hadden kunnen zijn. Een normaal gezin. Zij hebben zich nooit gerealiseerd dat hun zoon tot zo’n daad in staat was. Karst was eenzaam. Soms kun je ten onder gaan in somberheid, teleurstelling en verbittering. En dan kunnen er rare dingen gebeuren. Je leest het wekelijks in de krant.’

Dominee Visser tijdens de bezinningsdienst. De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

'Zoek elkaar op, kijk naar elkaar om'

De dominee luisterde ook naar de mannen die zich herkenden in Karst T. Die hem vertelden tot dezelfde daden in staat te zijn als hij. Een zorgwekkende situatie, vindt Visser. Daarom moeten we weer naar elkaar omkijken, zegt hij. We moeten ons niet alleen blind staren op onze telefoons, maar om ons heen kijken. ‘Valt iemand uit de toon, zondert iemand zich af of gedraagt iemand zich raar? Schrijf ze niet af, maar zoek ze op. Vraag ze een keer te eten. Als we zo elkaar het leven kunnen aanreiken dan ben ik ervan overtuigd dat veel verdriet ons bespaard blijft.’

Nu, tien jaar later, zou hij die zevende kaars weer aansteken. Uiteindelijk heeft Visser alsnog waardering gekregen voor zijn keuze. 'De protestantse kerk bedankte me voor wat ik heb gedaan. Ik kreeg ook positieve reacties, vooral nadat Pieter van Vollenhoven en burgemeester Fred de Graaf de ouders van Karst hadden bezocht.'

Een week na de bezinningsdienst blijkt dat er nog een achtste kaars bij zou komen. Op die dag overleed het laatste slachtoffer.

