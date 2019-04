Hoera, de koning is bijna jarig! Dit is er vanavond en morgen te doen

Feestend de nacht in

Op verschillende plekken in Gelderland kun je het feestje vanavond al meevieren. Zo wordt in Apeldoorn al jaren de Prinsennacht gehouden. In meerdere straten in de stad zijn optredens van artiesten. Maar ook in Arnhem en Nijmegen is het op veel plekken gezellig, vanavond.

Traditioneel beginnen

Wil je Koningsdag op een traditionele manier beginnen, dan start je met een bezoek aan de aubade. Vooral in dorpen op de Veluwe gebeurt dit nog veel. Zing het volkslied mee en kijk naar het hijsen van de Nederlandse vlag zoals ze dat bijvoorbeeld in Epe doen.

Geen Koningsdag zonder vrijmarkt

Koningsdag is natuurlijk ook weer de dag waarop je op zoek gaat naar koopjes op de vrijmarkt... of de dag waarop je juist geld verdient op de vrijmarkt. Bijna in alle dorpen en steden zijn wel vrijmarkten. De meeste spullen kun je vinden op de grootste vrijmarkt van de provincie in het Goffertpark in Nijmegen.

Versierde fietsen door de straten

In sommige dorpen en steden is het voor kinderen een traditie om met een optocht van versierde fietsen door de straten te gaan. In onder meer Gendringen, Beek Berg en Dal en Oosterbeek doen ze dat zaterdag.

Theatervoorstellingen en shows

Ook worden op meerdere plekken in Gelderland speciale voorstellingen gegeven. Zo kun je in Wageningen in het stadhuis naar een poppentheater en in Culemborg wordt in het Huis van de Stad een goochelshow gegeven.

Na drie jaren het BMX-programma te hebben gehad in Wapenveld vonden ze het tijd voor iets anders. Daar geeft nu de Hochseiltruppe Geschwister Weisheit uit Duitsland een spectaculaire show. Acrobaten op motoren zullen op grote hoogte hun kunsten vertonen.

Afsluiten met een dansje

Wil je nou nog met de voetjes van de vloer 's avonds, dan kan dat natuurlijk ook op veel plekken. Zo kun je in Geldermalsen naar de lokale coverband Rock 'n Rosie in Schenkerij De Beurser. In Harderwijk kun je tot 23.30 uur genieten van het optreden van Piano & Co. En in Zutphen kun je op de Houtmarkt naar de Pianobar XXL.